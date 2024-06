Com Zé Vaqueiro e Geraldo Azevedo, São João de Fortaleza começa com grandes expectativas

Foto: Daniel Calvet/PMF ZÉ Vaqueiro animou público no Aterro da Praia de Iracema

Com abertura nesta sexta-feira, 28, o primeiro dia do São João de Fortaleza 2024 começou morno, mas promete animação e tradição até o domingo, 30. No Aterrinho da Praia de Iracema, turistas e fortalezenses se organizaram para acompanhar as apresentações de quadrilha junina e atrações musicais.

“Hoje a noite, eu vim especialmente para ver o Geraldo Azevedo, estamos esperando a apresentação dele, mas vamos ficar para assistir todos. Já amanhã, teremos um compromisso, mas no domingo estaremos aqui de novo”, comentou a designer de interiores Simone Frota.

“São João é a nossa alma, né, a alma nordestina”, comentou o administrador Sérgio Maranhão. Ao lado do marido, Simone afirma: “Eu gosto é do forró! O que eu mais gosto no São João é de dançar”.

Com segurança reforçada, os brincantes puderam aproveitar não apenas o evento na areia da Praia de Iracema, como também conhecer e adquirir produtos e serviços de microempreendedores locais. No calçadão, as já conhecidas barraquinhas de comida e bebida aguardavam o público que chegava ainda tímido para a festa.

Primeiro dia do São João de Fortaleza tem shows gratuitos de Zé Vaqueiro e Geraldo Azevedo no Aterrinho da Praia de Iracema Crédito: Líllian Santos/O POVO

“A expectativa é grande para essa festa, a gente está esperando boas vendas, um movimento bom. Espero que ‘gere’”, animou a comerciante Tânia Macedo. Dona de uma barraquinha de comidas localizada no calçadão da Beira-Mar, a cearense revela ser jurada de quadrilhas juninas, convidando para a apresentação dos grupos nas Redes Cuca.

“O Ceará é terra de São João! Aqui a gente tem as quadrilhas nos bairros e em diversos locais. Eu acredito, sim, que o cearense é apaixonado por São João, e acredito que a Prefeitura invista um pouco mais na festa que diz sobre a gente, sobre as nossas raízes e relembra que somos nordestinos”, conta.

Uma das novidades no evento deste ano é a Feira Quermesse Criativa, ação organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), estabelecida na faixa de areia. Com stands de produtos artesanais, é possível encontrar desde roupas a comidas típicas.

“Durante os três dias, vamos estar aqui. Com coisas novas para o público que vai passar por aqui todos os dias da festa de São João”, explica Idete Peixoto, dona de um stand de roupas e acessórios.

Orgulhoso da festa junina, o prefeito de Fortaleza José Sarto reafirmou a importância do festejo para a manutenção das tradições na Capital. “É o primeiro grande São João de Fortaleza e acho que já vai ficar marcado no calendário da Cidade”.

“A expectativa dos três dias de público é de mais de 500 mil pessoas. A festa aqui fortalece a economia e consolida Fortaleza como destino turístico do período. Nossa pretensão é já, já liderar o calendário de São João em todo o Brasil”, comenta.

Sarto também destaca que os cachês dos artistas contratados para se apresentarem durante a programação do São João 2024 foram “apoiados e bancados” pela iniciativa privada.

Com espaço para grande público, a área para pessoas com deficiência recebeu elogios pela boa estrutura e acessibilidade garantida. “Tá muito bem localizado, bem posicionado, o acesso é bom e a rampa direitinho, tudo bem programado e organizado”, detalha Haroldo Pires.

Primeiro dia do São João de Fortaleza tem shows gratuitos de Zé Vaqueiro e Geraldo Azevedo no Aterrinho da Praia de Iracema Crédito: Líllian Santos/O POVO

Ao lado da esposa Cristina Borges, o administrador adianta seus desejos para a festa junina. “Com certeza um show espetacular de todos os artistas, de muita alegria, muito colorido, do jeito que um São João tem que ser!”.

A programação do São João de Fortaleza 2024 segue neste sábado, 29, e domingo, 30, com apresentações de quadrilhas juninas e shows musicais no Aterrinho da Praia de Iracema.



São João de Fortaleza 2024: veja programação completa

Sexta-feira, 28, a partir das 17 horas

Apresentação de quadrilhas

Orquestra de Sanfona

Geraldo Azevedo

Zé Vaqueiro

Sábado, 29, a partir das 17 horas

Apresentação de quadrilhas

Forró do Bom

Xand Avião

Lagosta Bronzeada

Domingo, 30, a partir das 17 horas

Apresentação de quadrilhas

Waldonys

Zé Cantor

Banda Magníficos

São João de Fortaleza 2024