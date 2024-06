Desempenho de Biden preocupa

Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP O ex-presidente dos EUA e candidato presidencial republicano Donald Trump deixa o palco durante um intervalo comercial enquanto participa do primeiro debate presidencial das eleições de 2024 com o presidente dos EUA Joe Biden nos estúdios da CNN em Atlanta, Geórgia, em 27 de junho de 2024.

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump ganhou o primeiro debate presidencial norte-americano nesta quinta-feira, 27, em uma noite marcada pela fragilidade do presidente Joe Biden, que demonstrou nervosismo nas respostas e chegou a se perder no raciocínio em alguns momentos da discussão. Enquanto Trump deu uma série de declarações falsas durante a noite, Biden chegou a congelar em uma resposta na qual parecia perder o raciocínio. Segundo a imprensa norte-americana, o desempenho ruim Biden repercurtiu ao longo do dia de ontem, 28, e preocupa a cúpula democrata. O partido se verá novamente pressionado para decidir se mantém sua escolha como candidato ou se o substitui por outro nome. O jornal americano The New York Times defendeu que Biden desista da candidatura à reeleição. Em editorial, o jornal diz que Biden deve desistir porque a possibilidade de vitória de Trump é um risco à democracia americana. (Agência Estado)