Governo do Ceará negocia retorno do Hospital da Polícia Militar, diz Elmano

Foto: Divulgação/ Governo do Estado FACHADA do Hospital José Martiniano de Alencar

O Governo do Ceará mantém diálogo com a Secretaria de Saúde estadual (Sesa) para que o Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar (HMJMA), em Fortaleza, volte a ser o Hospital da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Informação foi divulgada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), em evento realizado na noite desta sexta-feira, 28, que empossou 423 policiais militares na corporação.

Unidade onde funciona o HMJMA foi fundada em 1939, funcionando como Hospital Central da Polícia Militar do Ceará (HPM/CE). Em 2011, no entanto, a instituição passou a se chamar Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar. Desde então ela integra oficialmente a Secretaria de Saúde estadual.

Durante cerimônia realizada nesta sexta, que marcou o início do serviço operacional supervisionado de 423 agentes da PMCE, Elmano de Freitas discursou para os presentes e prometeu aos novos policiais militares que até o final da sua gestão devolveria a entidade de saúde para a instituição militar.

Criar uma unidade desse porte, inclusive, era um projeto que ele já cogitava desde a sua campanha eleitoral para governador, em 2022. "Vocês vão ser a geração que tiveram de volta o Hospital da Polícia Militar do Ceará para esta instituição. (...) Não demorará tanto, nós já estamos em diálogo, em conversa com a Secretaria de Saúde para tal", disse o governador durante a cerimônia.

O chefe de Executivo Estadual não deu mais detalhes de como deve funcionar o processo, mas afirmou que Governo já está na fase de estabelecer um cronograma.

"O fato é que até o final do meu governo a Polícia Militar terá seu hospital (...) Eu preciso fazer um encaminhamento dentro da área da saúde pra garantir que esse hospital (HMJMA) volte a ser o hospital da polícia militar, mas adianto que ele voltará a ser", destacou na ocasião.

Evento teve como foco o reforço da segurança pública do Ceará, com a segunda turma de soldados indo para a rua atuar no policiamento ostensivo de Fortaleza, Maracanaú e Caucaia, na Região Metropolitana (RMF). Primeira turma contou com 437 agentes e foi empossada na última semana.

Na solenidade de hoje, Elmano aproveitou ainda para informar que cerca de R$ 12 milhões serão destinados à segurança do Estado, via Governo Federal. "Estamos nesse momento discutindo em que vamos investir esses recursos. Nós vamos acumular isso com o projeto que nós estamos desenvolvendo de aquisição seja de equipamento, de viaturas, pra fortalecimento das nossas forças de segurança", disse o gestor.



Atualizada às 22h15min