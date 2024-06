Governo do Estado cria comitê técnico de políticas para a população LGBTQIA +

Foto: Guilherme Freire Governo do Estado lançou o Comitê Técnico de Políticas Culturais para a População LGBTI+

O Museu da Imagem e do Som (MIS) foi iluminado com as cores da bandeira do orgulho para o evento de celebração ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, comemorado nesta sexta-feira, 28. Iniciativa do Governo do Estado contou com homenagens a entidades e organizadores das Paradas da Diversidade do Ceará, com a assinatura do decreto de realização da 4ª Conferência Estadual das Pessoas LGBTQIA + e do Comitê Técnico de Políticas Culturais para a População LGBTQIA +.

A titular da Diversidade, Mitchelle Meira, diz que o momento, além de assinatura dos decretos para a realização da Conferência Estadual e da criação do Comitê Técnico de Políticas Culturais, é de reconhecimento para aqueles que desenvolvem as paradas da diversidade pelo Ceará com o Certificado Luís Palhano Loiola.

“Vamos reconhecer as paradas e as pessoas que se organizam para as paradas que, muitas vezes, ou em seu território ou em seu município, é a única forma de mostrar sua existência, então vamos certificá-los para fortalecer cada vez mais esse movimento no interior”, disse.

Estiveram presentes também a vice-governadora do Ceará, Jade Romero; o secretário executivo do Trabalho, Renan Ridley; a secretária da Igualdade Racial, Zelma Madeira;a titular da Secult, Gecíola Fonseca, a titular da pasta dos Direitos Humanos, Socorro França, e o secretário Executivo da Juventude, André Marinho.

Em seu discurso, a vice-governadora Jade Romero reafirmou o compromisso do Estado de reforçar a diversidade como um valor de todos. “Só existe política forte com a participação dos movimentos sociais e da sociedade civil organizada, com o funcionamento de todos os conselhos e com o chamamento das conferências preparando o nosso Estado para ter voz e diálogo junto ao Governo Federal”, disse.

O evento contou ainda com a apresentação do grupo Falando Portugays, da Unidade Prisional Irmã Imelda, que busca dar voz e visibilidade para a população LGBT nos ambientes prisionais para a promoção da inclusão e do respeito.

A encenação teatral contou histórias, contou com apresentações de danças, covers, diálogos sobre inclusão e apresentações musicais que movimentaram o público presente. O evento finalizou com a entrega dos Certificado Luís Palhano Loiola às entidades e aos organizadores das paradas da diversidade espalhadas por Fortaleza e interior do Ceará.