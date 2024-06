Resultado do concurso do Banco do Nordeste é divulgado nesta sexta, 28; veja como acessar

Foto: Fábio Lima Os candidatos aprovados no BNB podem obter informações sobre as convocações e as contratações no edital de homologação do concurso.

À espera dos candidatos pelo resultado do concurso público de nível médio do Banco do Nordeste (BNB) em 2024 chega ao fim nesta sexta-feira, 28. A instituição vai divulgar o resultado final para o preenchimento das vagas e formação de cadastro de reserva no Diário Oficial da União (DOU).

As consultas poderão ser realizadas de forma individual na página da organizadora do concurso, a Fundação Cesgranrio, a partir das 10 horas. Além disso, os candidatos aprovados podem obter informações sobre as convocações e as contratações no edital de homologação do certame.

Acordos coletivos da categoria bancária estabeleceram, ainda, que os novos contratados tenham benefícios legais, corporativos e outros, como auxílio-refeição, auxílio Cesta Alimentação, 13ª Cesta Alimentação, auxílio-creche e seguro de vida em grupo.

Outros pontos como os direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a possibilidade de participação em plano de previdência complementar de forma contributiva, a oportunidade de ascensão e o desenvolvimento profissional também estão assegurados.

Com remuneração inicial de R$ 3.788,16 e jornada de 30 horas semanais, o banco ofereceu 410 vagas iniciais e 300 vagas para a formação de um cadastro de reserva, no cargo de analista bancário.

O concurso contou bateu o recorde de inscrições na história do Banco do Nordeste, contemplando 418 mil inscritos. Mais informações estão disponíveis no site da Cesgranrio ou no do próprio Banco do Nordeste.

