Foto: o povo Capa

A pouco mais de três meses do primeiro turno das eleições municipais 2024, a primeira pesquisa Datafolha para a eleição em Fortaleza foi divulgada, sendo destaque na edição de sexta-feira, 28, do O POVO. O levantamento mostra Capitão Wagner (União Brasil) com 33% das intenções de voto para a Prefeitura da capital cearense. Ele é seguido por José Sarto (PDT) com 16% e por André Fernandes (PL) com 12%. Na sequência, aparecem os candidatos Evandro Leitão (PT), com 9% e Célio Studart (PSD), com 8%.