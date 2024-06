Estes e os próximos passos na segurança

Foto: Divulgação/ Governo do Ceará Dois policiais militares do Ceará são acusados de violência doméstica contra ex-esposas. Imagem de apoio ilustrativo

Nas últimas semanas, o Governo do Estado tem anunciado diversas medidas visando combater o grave quadro de violência pelo qual passa o Ceará. Após dois meses (abril e maio) de média superior a 10 homicídios diários — que levaram à queda do então titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Samuel Elânio —, o Estado viu, já neste mês de junho, uma sequência de crimes bárbaros. Os mais graves deles, a chacina que deixou oito mortos em Viçosa do Ceará e a ocorrência que deixou dez baleados (dois mortos) na Areninha do Jardim Violeta.

A resposta do governador Elmano de Freitas (PT) se deu através de ações como o aumento dos valores pagos por arma de fogo apreendida por policiais e a ampliação do limite de horas-extras permitidas a agentes de segurança. Também incluíram a ampliação em quase 2.700 agentes de segurança, sendo a posse de 428 policiais civis e 83 peritos forenses e 1.185 soldados e 160 oficiais da PM que estam em formação. Além disso, várias operações, tanto de patrulhamento ostensivo, quanto para cumprimento de mandado, foram realizadas.



São ações bem-vindas, principalmente, se representarem um primeiro passo de uma estratégia mais ampla de segurança pública. Há gargalos, como a baixa resolutividade de crimes e prevenção social (em suas múltiplas dimensões), para os quais ainda não foram apresentadas ações. Espera-se que nas próximas semanas tenhamos novidades nessas e em outras áreas.