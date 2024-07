Homem anuncia venda de cortesias para 'front' do São João de Fortaleza

Foto: Líllian Santos/O POVO São João de Fortaleza 2024- Aterrinho da Praia de Iracema

Um homem, supostamente filho de uma funcionária da Prefeitura de Fortaleza, anunciou venda de ingressos para as festas de São João, que se iniciaram nessa sexta-feira, 28, e se estendem até este domingo, 30, no Aterrinho da Praia de Iracema, na Capital.

No áudio, encaminhado ao WhatsApp do O POVO, o homem anuncia: “Não é camarote não, mas é front, entendeu? É porque a minha mãe é da Prefeitura e ela tem quatro (ingressos) e me passou, mas eu não tenho ninguém pra ir comigo aí eu vou vender".

O homem pede para que a pessoa interessada averigue quais atrações estarão presentes no evento neste domingo e afirma não saber por qual valor os ingressos estão sendo vendidos.

"Eu não sei de quanto tá o valor, a gente pode negociar. Eu moro no Meireles, se tu quiser eu passo lá na Praia de Iracema pra saber a média de preço, mas não sei quanto tá esse front", segue. "Tem que ver a programação de hoje, sei que ontem foi Xand; bora negociar aqui, vai querer quantos? Dois, quatro, um?"

De acordo com o advogado criminalista Vinicius Ramos, comumente os órgãos gestores municipais vendem os direitos autorais para empresas de eventos e, nesse contexto, são oferecidas cortesias à Prefeitura, secretarias e demais pastas do município. O repasse ficaria a critério de cada funcionário.

No entanto, o advogado reforça que a venda de ingresso configura crime se constar “proibição de venda/comércio” no bilhete.

O POVO contatou a Prefeitura de Fortaleza para especificar como ocorre o controle da área vip do São João de Fortaleza. Por nota, a Prefeitura informa: "Existe somente uma área reservada em frente ao palco que comporta cerca de 1.000 pessoas e é destinada a pessoas com deficiência, imprensa credenciada, organização do evento e convidados de patrocinadores".