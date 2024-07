Magníficos e Waldonys encerram São João de Fortaleza na Praia de Iracema

Foto: Samuel Setubal ÚLTIMA noite de shows e quadrilhas no São João de Fortaleza

Entre cancelamentos e trocas de artistas na programação, o São João de Fortaleza chegou ao seu último dia neste domingo, 30, com shows de Waldonys, Zé Cantor, Banda Magníficos e apresentações de quadrilhas no Aterro da Praia de Iracema.

Nesses três dias de festividades passaram pelas areias da orla de Fortaleza cerca de 280 mil pessoas, até o fechamento dessa matéria, de acordo com o secretario de Cultura de Fortaleza, o músico Roberto Viana.

O cantor Waldonys foi o primeiro a subir no palco e embalou o publico animado com grandes sucessos de forró como “Se lembra coração”, “Até mais ver” , “Esperando aviões” , “ Vem morena”, canção de Fagner e Luiz Gonzaga , “Lembrança de um beijo” e “Anjo Querubim” .

A programação foi seguida pela apresentação de Zé Cantor. A Banda de Forró Magníficos encerrou a noite.

E era pelo forró da Magnífico que, nas grades do palco, na areia da Praia de Iracema, Rose Gomes, de 60 anos e sua família esperavam ansiosos e com as expectativas altas. “Chegamos cedo para pegar um bom local. E isso foi bom porque não pegamos trânsito e vimos muito policiamento nas ruas” conta Rose Gomes.

Para ela, esse São João de Fortaleza está com “cara de São João de verdade”. “Estamos aqui loucos para dançar muito forró nests noite” expõe.

Uma das novidades no evento deste ano foi a Feira Quermesse Criativa, ação organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), estabelecida na faixa de areia. Maria de Fatima vende crochê há 30 anos, ofício que é como uma herança de família, e conta que durante os três dias de festas suas vendas ocorreram muito bem.

“Eu que produzo tudo, biquinis, toalhas, acessórios para garrafinhas. Minhas coisas são muito bem ecléticas e todo mundo está adorando”, comemorou. A empreendedora que celebrou 60 anos de vida neste domingo, 30, afirmou que os homens são os que mais procuram por seus produtos.

“Os homens são os que mais procuram meus produtos, por incrível que pareça. Eles compram para presentear suas amadas. Mas as mulheres também são um grande publico” revela , acrescentando que fazer crochê é sua terapia de vida e principal fonte de renda.

Já a vendedora de bijuterias Gorete de Oliveira, conta que seu público principal é composto de mulheres. “Por ter muitos acessórios para cabelos e bijuterias femininas, meu publico nesses três dias de São João é mais de mulheres” , conta a vendedora de bijuterias desde 2003.

Balanço dos três dias do São João de Fortaleza

De acordo com o secretário de Cultura de Fortaleza, o músico Roberto Viana, o São João é uma mistura da economia e cultura de Fortaleza e o “Carnaval do Nordeste”.

“Fortaleza hoje é a maior economia do Nordeste, com maior geração de emprego e esses grandes eventos vêm para fortalecer esse ciclo da Cidade que é bem sucedido. Dentre eles, a cultura também tem uma grande economia, uma grande indústria cultural, que não é apenas o entretenimento, obviamente”, relata, afirmando que todos os shows foram patrocinados por iniciativas privadas.

O secretário aponta ainda que mais de 1.200 negócios foram gerados de forma direta e indireta com os microempreendedores e o fortalecimento dos serviços da Cidade.

“Os bares, restaurantes, principalmente, do nosso setor hoteleiro, com previsão de 75% a 80% dele foi usado. Então, Fortaleza só tem a ganhar ainda mais, embalado com aquilo que eu chamo Carnaval do Nordeste, que é o nosso São João”, pontua.