Às vésperas da janela, Ceará sofre nova punição da Fifa por dívida com clube japonês

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Atacante Saulo Mineiro no jogo Ceará x CRB, no Castelão, pela Copa do Brasil 2024

Com um extracampo problemático nos últimos meses, entre dívidas e questões políticas, o Ceará voltou a ser punido pela Fifa com um novo transfer ban — impedimento de registrar novos jogadores —, às vésperas da abertura da janela de transferências, por dívida com o Yokohama FC, do Japão, pela compra do atacante Saulo Mineiro.

O motivo da nova punição é o mesmo da primeira, sofrida em março deste ano: pendência com o clube asiático, agora pela segunda parcela da negociação. No primeiro transfer ban, o clube alvinegro conseguiu a resolução com um pagamento de 200 mil dólares (aproximadamente R$ 1,12 milhão).

Desta vez, a sanção foi protocolada no última dia 26 de junho e terá validade por três janelas, ou seja, um ano e meio. O clube promete solucionar o caso ainda esta semana. À época, o Vovô acertou a aquisição do atacante por 600 mil dólares.

Ao O POVO, o diretor jurídico do Ceará, Fred Bandeira, afirmou que a situação será resolvida pelo clube antes mesmo da abertura da próxima janela, que será no dia 10 de julho. O clube também emitiu comunicado e informou que "está trabalhando para resolver essa pendência até a abertura da próxima janela. Logo que a situação for regularizada, o clube se pronunciará novamente".

Roteiro repetido

Assim como o primeiro transfer ban, que atrapalhou o clube na busca por reforços no período de contratações nacionais de abril, a nova punição também ocorre próximo a abertura de uma janela.

O presidente do Alvinegro, João Paulo Silva, durante conversa com a imprensa no último dia 20 de junho, em Porangabuçu, garantiu que o quadro financeiro do clube estava estável.

Além do débito a ser quitado com o Yokohama FC por Saulo Mineiro, o Vovô segue pagando o Atlético-MG pela compra do meia Guilherme Castilho. O Galo ainda tem cerca de R$ 3,6 milhões a receber do Alvinegro. O valor total da negociação foi de R$ 9,6 milhões.

“Tenho um vencimento do Yokohama para pagar. Com o Atlético-MG nós fizemos um acordo e estamos pagando", disse o dirigente na oportunidade.

Confira a nota oficial do Ceará sobre a situação

"O Ceará Sporting Club informa à imprensa em geral e ao seu torcedor sobre aplicação de transferban e esclarece que está trabalhando para resolver essa pendência até a abertura da próxima janela. Logo que a situação for regularizada, o clube se pronunciará novamente."

Colaborou Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN