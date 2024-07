BNB e Ambiental Ceará assinam acordo para capacitar colaboradores

Foto: Flávio Almeida/ BNB/ Divulgação ANDRÉ Facó, Águeda Muniz, Eliane Brasil E Marcelo Teixeira

O Banco do Nordeste (BNB) e a Ambiental Ceará, empresa parceira da Companhia da Água e Esgoto do Ceará (Cagece), assinaram um acordo de cooperação técnica que visa ampliar a capacitação dos empreendedores, com foco nos prestadores de serviço no segmento de saneamento básico.

Assinado nesta segunda-feira, 1º, o acordo também prevê a capacitação de colaboradores formais e informais, como bombeiros, pedreiros, eletricistas, dentre outros.

Por sua vez, a Ambiental Ceará vai mobilizar microempreendedores, que visa fortalecer a cadeia de prestadores de serviços no segmento.

O acordo destaca o empenho do BNB nas cadeias produtivas do Ceará, com ênfase aos micro e pequenos empreendedores, por meio do acesso ao crédito e orientação, afirma Eliane Brasil, superintendente do BNB no Ceará.

“Além disso, sela a missão do BNB de trabalhar para desenvolver cada vez mais o Nordeste, transformando vidas e fazendo a diferença na vida do nosso povo”.

Na avaliação da diretora de Relações Institucionais da Ambiental Ceará, Águeda Muniz, aumentar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das regiões onde a empresa atua é um dos resultados buscados nas ações de responsabilidade social do órgão.

“Agora, iniciativas como o programa Mãos e Obras e Afluentes terão o reforço do BNB, por meio de orientação direcionada, para estimular o empreendedorismo ligado ao saneamento básico e outras atividades relacionadas à operação da Ambiental Ceará”.

Sobre a Ambiental Ceará

A Ambiental Ceará é uma empresa da Aegea - líder em saneamento privado no Brasil - que firmou uma Parceria Público-Privada com a Cagece para universalizar o acesso à coleta e ao tratamento de esgoto em 24 cidades do estado.

A companhia é responsável pela ampliação, operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário em 24 municípios das regiões metropolitanas de Fortaleza e do Cariri, atendendo 4,3 milhões de cearenses. Ao todo, R$6,2 bilhões serão investidos em obras, levando esgotamento sanitário para 90% da população até o ano de 2033, e avançando para 95% em 2040.



