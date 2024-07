Férias na PI: Iza e Frejat fazem show gratuito neste fim de semana

Foto: MarVin/Divulgação Iza faz show durante o Férias na PI 2024

Uma nova edição do Férias na PI vai começar. Marcado para este fim de semana, o festival de música retorna este mês com shows gratuitos na Praia de Iracema. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira, 1º, nas redes sociais da Prefeitura de Fortaleza.

Reconhecido como um dos principais festivais de música da Capital, o Férias na PI acontece duas vezes no ano, sempre durante os meses de férias: janeiro e julho. Ocorrido em 5, 6 e 7 de janeiro, a primeira edição do evento de 2024 teve shows de Duda Beat, Nação Zumbi e Gilsons.

Na segunda parte do Férias na PI 2024, as apresentações acontecem nesta sexta-feira, 5, e no sábado, 6, sempre a partir das 19 horas. O evento gratuito contará com shows de Iza, Frejat, Paula Toller e outros artistas conhecidos nacionalmente.

Férias na PI 2024: confira programação da edição de julho

Sexta-feira, 5

Paulo Façanha



Selvagens à Procura de Lei



Frejat



Paula Toller

Sábado, 6

Canto de Fortaleza: Rafael Amora, Luh Lívia, Claudine Albuquerque e Yayá Villas Boas



Makem



Vitor Kley



Iza

Férias na PI 2024