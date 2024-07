Ceará deve ter alta de 5% no número de turistas em julho, com aumento de voos

Foto: AURÉLIO ALVES Movimentação de turistas domésticos aumenta em julho com as férias escolares

O Ceará deve registrar crescimento de 5% no número de turistas em julho de 2024, na comparação com julho de 2023, passando de 300 mil no ano passado para 315 mil neste ano, período considerado de alta estação por conta das férias escolares.

Essa é a projeção da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE), com base na expansão da oferta de voos domésticos em 12%, em relação ao período equivalente de 2023, conforme dados da Associação Brasileiras das Empresas Aéreas (Abear).

A pesquisa da entidade considerou as operações realizadas nos aeroportos de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Cruz/Jijoca de Jericoacoara. Além dos três equipamentos, também o aeroporto de Quixadá terá novo voo a ser operado pela Azul Conecta, com duas frequências semanais para a capital cearense.

Outros dados e projeções feitas para o turismo cearense em julho, foram divulgados pela Setur-CE, nesta terça-feira, 2, tais como a previsão de uma receita turística da ordem de R$ 1,1 bilhão, que representa um aumento de 14,4% em relação ao que foi movimentado em julho do ano passado. Já o impacto total na economia cearense do aumento no número de turistas é estimado em R$ 2 bilhões. A taxa de ocupação hoteleira, por sua vez, deve ultrapassar 80% em alguns destinos do Estado, notadamente nas regiões litorâneas.

“O Ceará conta com uma diversidade de atrativos e todos eles capazes de encantar os visitantes nacionais e internacionais que buscam um destino para passar as melhores férias de suas vidas. Ao longo do primeiro semestre, realizamos um trabalho intenso de promoção das nossas regiões turísticas a nível nacional e internacional, o que foi importante para posicionar o estado entre os mais procurados nesse período”, ressaltou a secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque.

Voos internacionais

O turismo no Ceará em julho deve ser incrementado também pelo aumento no número de voos internacionais.

A mais nova rota lançada do Ceará para o Exterior, operada pela Gol, foi a que liga os aeroportos de Fortaleza e de Orlando, nos Estados Unidos, ocorrida no último dia 27 de junho. A companhia também aumentou de uma para duas frequências semanais os voos para Miami, também em solo norte-americano. Agora, a capital cearense terá cinco frequências semanais para a cidade da Flórida, contando as três já operadas pela Latam.

Outras rotas internacionais ligam Fortaleza aos aeroportos de Lisboa, em Portugal (9 frequências); Paris, na França (três frequências); além de Buenos Aires, na Argentina (2 frequências).



