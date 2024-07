Holanda deslancha no fim e vai às quartas de final da Eurocopa contra a Turquia

Foto: Miguel MEDINA / AFP Jogadores da Holanda comemoram gol em vitória sobre a Romênia pela Eurocopa 2024

A Holanda falhou na pontaria, abusou das chances desperdiçadas, porém deslanchou nos minutos finais e superou a Romênia por 3 a 0, ontem, avançando às quartas de final da Eurocopa para encarar a Turquia.

O duelo foi amplamente dominado pelos holandeses, que poderiam ter aplicado uma goleada, mas deixaram para definir o placar somente nos minutos finais. Gakpo e Malen, duas vezes, foram os autores dos gols da partida disputada na Allianz Arena, em Munique.

Apesar do favoritismo da Holanda, foi a Romênia que surpreendeu nos primeiros minutos, esboçando pressão na defesa rival. O duelo, contudo, foi marcado pela forte marcação, num futebol mais burocrático, diante da falta de poder de fogo do ataque romeno. Na melhor tentativa, Man arriscou de longe aos 13 minutos e levou perigo para o goleiro Verbruggen.

Se a Romênia sofria para articular um lance mais criativo, a Holanda buscava espaços. Aos 19, encontrou. Diante das dificuldades no inchado meio-campo, a saída foi uma rápida articulação pela esquerda. Gakpo escapou dentro da área e mandou para as redes.

O intervalo não arrefeceu o ímpeto holandês. De tanto insistir, enfim chegou ao segundo gol aos 37 minutos, numa jogada improvável. Gakpo foi até a linha de fundo, conteve um empurrão do marcador dentro da área e viu a bola percorrer a linha antes de dar passe para trás para Malen completar para as redes.

Antes do apito final, o mesmo Malen anotou um belo gol ao disparar em lançamento ainda no campo de defesa. Ele driblou dois marcadores na entrada da área e finalizou para as redes, selando a vitória e a classificação da Holanda.

Áustria x Turquia: o jogo

A Turquia continua sua caminhada dos sonhos na Eurocopa disputada em solo alemão. Depois de superar Geórgia e República Tcheca na fase de grupos, passou pela Áustria nas oitavas de final, ontem, e terá pela frente a Holanda nas quartas. A emocionante e festejada classificação veio com dois gols do zagueiro Demiral após cobranças de escanteio, e com um sofrido e espetacular 2 a 1, na Red Bull Arena, em Leipzig.

Sob enorme incentivo da torcida, a Turquia precisou de somente 57 segundos para abrir o marcador — segundo gol mais rápido da história da Eurocopa. Após cobrança de escanteio de Arda Güler, zagueiros e o goleiro Pentz se atrapalharam para cortar e o defensor Demiral aproveitou a sobra para mandar às redes e fazer enorme festa.

A resposta quase veio de imediato. A Áustria saiu com tudo em busca do empate e Sabitzer bateu raspando. Logo depois, Baumgartner não conseguiu o desvio na pequena área. Foram três chances em sete minutos, já que Lienhart ainda cabeceou sozinho, pelo alto.

Além de não conseguir buscar o empate, os austríacos levaram novo golpe na etapa decisiva após uma cobrança de escanteio. Desta vez, Arda Güler mandou na cabeça de Demiral, que mandou com firmeza para o gol. Aos 14 minutos, a vantagem turca era gigante. Do tamanho da cantoria animada das arquibancadas.

Marca registrada da partida, o terceiro gol do dia mais uma vez veio após cobrança de escanteio. De tanto insistir, desta vez foi a Áustria quem diminuiu. Após a cobrança de Sabitzer, Posch desviou de cabeça e Gregoritsch apareceu livre para descontar aos 20 e "colocar fogo" na partida. De cabeça, Gregoritsch quase empatou logo depois.

A Áustria não saía de perto da área, em pressão enorme. Arnautovic perdeu a chance do empate, enquanto a defesa apelava aos chutões, mas sem Arda Güler, substituído, os turcos não encaixavam mais contragolpes.

A meta era apenas segurar a vantagem no placar. O sufoco foi grande, mas a missão bem realizada após milagre de Günok no último lance. Todos os jogadores turcos se jogaram ao gramado após a classificação por alívio e alegria.