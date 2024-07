Mais duas crianças atingidas na areninha do Barroso recebem alta hospitalar

Foto: GOOGLE TENTATIVA de chacina foi registrada sexta-feira, 21, na areninha do Jardim Violeta, no Barroso

Mais duas crianças que foram atingidas na areninha do Barroso, no último dia 21 de junho, receberam alta do Instituto Doutor José Frota (IJF) na tarde desta terça-feira, 2. A informação foi divulgada pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT).

“Informo que mais duas crianças receberam alta hoje após serem acolhidas na emergência do hospital. Um menino de 10 anos e uma menina de 11 voltaram para casa nesta tarde, após procedimentos e acompanhamento das nossas equipes multiprofissionais”, diz a publicação.

A postagem informa ainda que das oito crianças e adolescentes encaminhadas ao IJF, três permanecem em atendimento, além de um menino de 8 anos que segue na Unidade de Terapia Intensiva e dois adolescentes se recuperam de cirurgias na enfermaria.

Sarto aproveitou para agradecer às equipes de saúde pelo trabalho desenvolvido para salvar a vida dos atingidos no crime registrado no bairro da periferia de Fortaleza.

Relembre o caso

Na noite de uma sexta-feira, 21 de junho, uma tentativa de chacina deixou duas pessoas, uma criança de dez anos e uma mulher adulta de 48 anos, mortas em uma areninha no Barroso, em Fortaleza.

Ao todo, nove crianças e adolescentes, entre 8 e 16 anos, foram baleados e encaminhados ao Instituto Doutor José Frota. Os pacientes foram acolhidos na emergência do IJF, sendo três meninas, com 11, 13 e 16 anos de idade, e cinco meninos, com 8, 9, 10, 15 e 16 anos. O menino de 8 anos atingido por uma bala na cabeça segue na UTI.