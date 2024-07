Guitarrista cearense Cristiano Pinho morre nesta quarta-feira, 3

Foto: Larissa Freitas / Divulgação Morreu nesta quarta-feira, 3, em Fortaleza, o músico e produtor Cristiano Pinho.

Morreu nesta quarta-feira, 3, em Fortaleza, o músico e produtor Cristiano Pinho. Um dos guitarristas mais atuantes da cena cearense, ele tocou com nomes como Fagner, Kátia Freitas, Amelinha, Fausto Nilo e Ednardo. O velório ocorrerá nesta quinta-feira, 4, no Teatro São José (rua Rufino de Alencar, 299 - Centro), a partir das 7 horas.



Natural de Viçosa do Ceará, Cristiano começou a tocar guitarra aos 12 anos e estudou harmonia e improvisação na Escola Ian Guest de Aperfeiçoamento Musical, no Rio de Janeiro, e graduou-se em Música na Universidade Estadual do Ceará (Uece).

O artista chegou a lançar dois álbuns em sua carreira, “Pessoa”, de 1997, e “Cortejo”, de 2010. Também foi o produtor musical responsável por dois discos de Kátia Freitas.



Fez parte durante um período da banda do cantor cearense Raimundo Fagner e, em 2007, foi responsável pela direção musical do álbum “Fortaleza”.



Também trabalhou como produtor e arranjador na música “Pra Não Dizer Que Não Falei Das Flores”, de Geraldo Vandré, que fez parte da trilha sonora da novela Cidadão Brasileiro, exibida pela TV Record.



Em 2013, sua música “Relógio do Mundo”, ganhou a primeira colocação no IV Festival Nacional de Música da Associação das Rádios Públicas Brasileiras (ARPUB).

Referência para outros artistas

O músico, guitarrista e produtor musical Mimi Rocha, lamenta a morte do amigo e define o artista como “mestre da guitarra cearense”.



“Eu tenho uma gratidão muito grande por ele, porque quando eu ainda não tocava guitarra ia ver os ensaios dele nos anos 1980. E pouco tempo depois eu comecei a tocar e ele prontamente foi muito gentil em me deixar ir para os ensaios, eu aprendi muito vendo o Cristiano tocar”, conta Mimi sobre o início da amizade.

Ele acrescenta que, além de perder um grande amigo, também perde uma grande referência na música.



“Felizmente boa parte da sua obra está registrada em disco, vídeo, então as pessoas têm que conhecer o trabalho dele. Ele vai fazer muita falta, tanto para o cenário musical local da música instrumental, como para os artistas que ele acompanhava”, pontua.



Já o produtor musical, Fernando Catatau, descreve Cristiano como o “ídolo de toda galera”, que a amizade entre eles começou por volta de 2016 e o universo foi o responsável por conectá-los.



“O Cris foi um dos melhores guitarristas que já vi tocando na minha frente. Sensível e imprevisível. Nos últimos anos estivemos muitas vezes juntos, tocando ou conversando sobre a vida. Não conheci outro artista que se jogou tanto nos abismos sonoros. Só agradeço ter tido a oportunidade de ter sido seu amigo”, definiu o músico.

Catatau define que Cristiano era um dos caras mais sensíveis e inteligentes que conheceu, um "gentleman" da guitarra e dos vocais profundos.