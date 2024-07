Moradores fazem protesto na BR-116, em Fortaleza, após ameaças de facção

Foto: prf/ divulgação Manifestantes ateiam fogo em pneus durante manifestação na BR-116 motivada por ameaças de integrantes de facção criminosa

Moradores bloquearam a BR-116 na altura do bairro Cajazeiras, em Fortaleza, na tarde desta sexta-feira, 5. O protesto foi realizado por mulheres e familiares de pessoas que teriam sofrido ameaças de membros de facções criminosas, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu à ocorrência.



De acordo com a PRF, era por volta de 17h30min quando a corporação recebeu a informação de que pneus foram queimados no quilômetro 7 da rodovia.

"Buscando garantir a fluidez do trânsito e minimizar o congestionamento, a equipe PRF realizou negociação com os manifestantes para liberação parcial da rodovia e o trânsito começou a fluir, por volta de 18h10min".

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para a ocorrência. A PRF informou, às 19h22min, que o trânsito havia sido totalmente normalizado.



Durante a concentração da operação Integração Saturação Total, na noite desta sexta, o governador Elmano de Freitas (PT) comentou sobre o episódio. Para ele, é preciso a investigação confirmar se são, efetivamente, moradores os manifestantes ou se são pessoas vinculadas a organizações criminosas.

"Não é tão conhecido você ter cidadão comum colocando pneu em uma BR sobre a ideia de que está sendo mandado por uma organização criminosa", disse o governador.



"Desde que tomei conhecimento, para lá, nós já deslocamos viatura da Polícia Militar, para lá já está deslocada a Polícia Civil, para começar a investigação, imediatamente, para buscar identificar quem são as pessoas que estão ameaçando as pessoas de tomarem suas casas ou ameaçando as pessoas, obrigando elas a ir até a BR para colocar pneu com fogo ou coisa parecida".



Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que os casos de ameaças a moradores que chegam ao conhecimento das autoridades policiais "são devidamente apurados pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE)".

"A SSPDS reforça que é imprescindível que qualquer tipo de ameaça ou crime seja comunicado às autoridades por meio do Disque Denúncia da SSPDS, pelo número 181, ou registrada por meio de Boletim de Ocorrência (BO) em qualquer unidade policial da Polícia Civil ou no 13º Distrito Policial (DP), unidade que cobre a área", é afirmado na nota.

"O BO pode ser realizado, também, por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron), através do site www.delegaciaeletronica.ce.gov.br. A Deletron atua em todo o Ceará, a qualquer hora do dia ou da noite. Para registrar uma denúncia, não é necessário se identificar", também afirmou a SSPDS.

"A SSPDS frisa ainda que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) disponibiliza na região patrulhamento do efetivo lotado na 1ª, 2ª e 3ª Companhias do 19º Batalhão Policial Militar, que emprega diuturnamente viaturas do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e Força Tática (FT), além do motopatrulhamento. Equipes especializadas, tais como Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) e Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), são empregadas na área de acordo com as necessidades, atuando em locais estratégicos e com maior vulnerabilidade, em operações especiais".



Atualizada às 21h40min