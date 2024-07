Foto: o povo Capa

Pesquisa Datafolha, contratada pelo O POVO, mediu a influência dos padrinhos políticos junto ao eleitorado de Fortaleza. O levantamento figurou na manchete do O POVO, da edição de 1º de julho, e mostra que o melhor padrinho político é o ministro da Educação e ex-governador, Camilo Santana (PT), com 31% dos entrevistados declarando que votariam "com certeza" no candidato apoiado por Camilo. Na sequência, aparecem Lula, com 30%, e o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), com 24%. Já o padrinho com a maior rejeição, é o ex-presidente da República Jair Bolsonaro, com 61%.