Anitta rebate críticas sobre constelação familiar

Foto: Reprodução/Instagram @anitta Anitta salientou que a constelação familiar funciona para ela e que não estava "mandando ninguém ir fazer" a prática

A cantora Anitta, de 31 anos, divulgou para fãs e seguidores no Instagram sua nova tatuagem. Segundo a carioca, representa a importância da constelação familiar, uma prática na vida dela para resolução de conflitos. Anitta usou o Instagram no fim de semana para rebater críticas de internautas.

A tatuagem é formada pela silhueta de três pessoas — a do meio tem um coração vermelho no centro — e um semicírculo de estrelas embaixo, conforme imagem publicada pela cantora na sexta, 5.

"Nesse símbolo, como se fosse uma árvore genealógica, sou eu no meio, o bonequinho com o coraçãozinho que significa que eu tenho sempre a força do amor dentro de mim", explicou Anitta.