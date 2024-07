Hamas abre caminho para possível cessar-fogo em Gaza

O grupo terrorista Hamas deu a sua aprovação inicial a uma proposta apoiada pelos Estados Unidos para um acordo de cessar-fogo em etapas na Faixa de Gaza, abandonando uma importante exigência de que Israel se comprometa antecipadamente com um fim completo da guerra.

A informação foi passada para a Associated Press (AP) por uma autoridade do grupo terrorista Hamas e um oficial egípcio.

O aparente compromisso do grupo, que controlava Gaza antes de desencadear a guerra com um ataque a Israel no dia 7 de outubro de 2023, poderia provocar a primeira pausa nos combates desde novembro e preparar o terreno para novas negociações para dar fim a nove meses devastadores de conflito. Mas todas as partes alertaram que o acordo ainda não está garantido. (Agência Estado)