Estudantes da rede pública retornam a Fortaleza após intercâmbio na Inglaterra

Foto: Alison Castro / Rastilho Jovens do projeto Geração Bilíngue, no Aeroporto de Fortaleza, após retornam de intercâmbio em Manchester

Os estudantes participantes do Geração Bilíngue, programa de intercâmbio da Prefeitura de Fortaleza, retornaram à Capital, nesse domingo, 7, após um mês em Manchester, na Inglaterra. Os adolescentes realizaram um curso de inglês na New College Group (NCG), escola de idiomas que recebe alunos do mundo todo em Manchester.

Os jovens receberam passagens de ida e volta, hospedagem e alimentação. Além disso, eles também tiveram auxílio financeiro, seguro de vida e de saúde. O grupo ficou hospedado em casas de famílias nativas, prática comum em intercâmbio.

Hugo Holanda, coordenador do Fortaleza Bilíngue, afirmou em material enviado pela assessoria de imprensa que durante a manhã, os alunos assistiam às aulas na escola. Durante a tarde, "os estudantes participaram de atividades culturais na cidade, como visitas a museus, bibliotecas, desfrutaram um pouquinho da rotina e do convívio com as pessoas locais”.

A primeira turma da iniciativa é formada pelos alunos da Juventude Digital (JD), um programa integrado de aperfeiçoamento à geração de emprego, renda e novos negócios voltado ao mercado de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e áreas correlatas. O grupo foi formado após uma competição de projetos de jogos digitais focados em sustentabilidade.

Ana Wanderlênia Alves Narciso, mãe de uma das estudantes do projeto Geração Bilíngue, a jovem Ana Carolina Alves Holanda, relata que a experiência foi marcante não apenas para a filha. "É muito sentimento junto e saudade demais da minha filha. Tô muito orgulhosa. Não só eu, como todo mundo da minha família”, disse em release enviado à imprensa.

Dhessyca Almeida é mãe da estudante Sarah Stefanny. Ela conta que inicialmente ficou apreensiva, mas acabou sendo conquistada pelo desejo da filha pois "era uma oportunidade de crescimento, tanto no currículo quanto na vida pessoal.”

Sarah Stefanny, de 15 anos, destacou os aprendizados e a diversão com os passeios. "A gente foi superando vários medos, um dos meus medos era andar de ônibus sozinha. Aprendi cada vez mais com as aulas, interagindo com as pessoas, foi incrível, igual um filme do começo ao fim”, contou.



Stefanny havia concluído o nono ano na EMEIEF Profa. Fernanda Maria de Alencar Colares, em 2023, quando foi premiada para o intercâmbio após a Feira Tech, competição que reuniu 12 escolas da rede municipal.

O programa Geração Bilíngue é coordenado pela Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) e conta com a parceria da Secretaria da Educação (SME) e da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova), que é responsável pelos programas Juventude Digital e Fortaleza Bilíngue.



Assista ao momento da chegada dos estudantes em Fortaleza: