Estudantes de universidades públicas com problemas para usar passe livre nos ônibus devem atualizar dados

Foto: Samuel Setubal Gratuidades nas passagens de ônibus de Fortaleza foi garantida neste mês de julho aos estudantes de universidades públicas que estavam em greve

O passe livre nos ônibus de Fortaleza foi garantido para os estudantes de instituições federais de ensino superior que passaram por greve, neste mês de julho. Porém, alguns alunos poderão sofrer cobrança no valor de uma passagem ao usarem os coletivos e precisam buscar os postos de atendimento do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) para regularizar a situação.

Segundo informações do Sindiônibus, a cobrança poderá ser realizada nos casos em que o titular do documento não tenha realizado a atualização dos dados referentes ao local onde estuda.

Um dos exemplos são os discentes que adquiriram a carteirinha quando ainda cursavam o ensino médio ou fundamental e não efetuaram a mudança para uma instituição de ensino superior no cadastro da carteirinha.

Nesses casos, o Sindiônibus indica que os estudantes procurem um dos postos de atendimento disponíveis para solucionar as inconsistências. Para a atualização serão exigidos o comprovante de vínculo com a instituição, documento de identidade e carteirinha vigente.

Alunos que forem prejudicados com a cobrança no valor de uma passagem terão a quantia restituída, afirmou a empresa em nota.



Confira instituições afetadas:

Universidade Estadual do Ceará (UECE)



Universidade Aberta do Brasil (UAB)



Universidade Federal do Ceará (UFC)



Hospital Geral de Fortaleza (HGF)



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) - Fortaleza



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) - Maracanaú



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) - Caucaia

Postos de atendimento: