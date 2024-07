Fotógrafo cearense JL Rosa morre aos 35 anos em Fortaleza

Foto: Reprodução/@jlrosa7 via Instagram PROFISSIONAL trabalhava na Câmara Municipal de Fortaleza

O fotojornalista João Lucas Rosa, conhecido como JL Rosa, morreu na noite dessa segunda-feira, 8, aos 35 anos, em Fortaleza. Com quase duas décadas de fotojornalismo, JL participou de projetos em renomados veículos de comunicação como Diário do Nordeste e O POVO e venceu dois prêmios nacionais da área.

No período de 2019 a 2021, JL fez parte da equipe de fotografia do Grupo O POVO de Comunicação, no cargo de editor-adjunto. Companheiros de trabalho da época relembram a convivência com o amigo e destacam a paixão dele pela profissão.

“JL sempre foi animado, brincalhão, humano, se preocupava muito com a equipe e era uma pessoa que vibrava pela fotografia e pelo audiovisual. Era uma pessoa que se dava bem com todos, mas defendia suas ideias de fotografia e fotojornalismo”, recorda o atual editor-chefe de Fotografia do O POVO, Júlio Caesar.

A repórter fotográfica do O POVO Fernanda Barros prestou homenagem a JL, relembrando que ele foi seu primeiro editor, e que a guiou no início de sua jornada do fotojornalismo. "Que sejamos mais empáticos dentro da fotografia, como JL sempre foi. Ele sempre acreditou que todo mundo devia crescer junto e se ajudar dentro da arte", conta.

Dentre os registros favoritos de João Lucas estavam os de esportes, como futebol e kitesurf. O fotógrafo também colecionava imagens de atividades ao ar livre e paisagens de Fortaleza. Atualmente, JL fazia parte da equipe de fotografia da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).



"É com profundo pesar que a Câmara Municipal de Fortaleza comunica o falecimento de nosso repórter fotográfico João Lucas Arruda Rosa, 35, ocorrido nesta segunda-feira (08). JL Rosa, como era carinhosamente chamado pelos amigos, era um profissional talentoso, competente e cordial que partiu precocemente, deixando muita tristeza e saudade entre nós. Neste momento de dor, a Câmara, os vereadores, os servidores e sobretudo os profissionais do Departamento de Comunicação se solidarizam com todos os familiares e amigos de nosso querido JL Rosa. Que Deus o receba em paz e seja o conforto e consolo para toda a sua família", disse a CMFor, em nota.



João Lucar foi sepultado na tarde de ontem, 9, no Cemitério São João Batista, no Centro.

Atualizada às 10h36min