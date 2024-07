Marta se apresenta e seleção feminina fica completa para início de preparação para Paris-2024

Foto: Lívia Villas Boas / CBF Marta, atacante da seleção

O grupo da seleção brasileira feminina de futebol está completo para o início da preparação para a Olimpíada de Paris-2024. Nesta terça-feira, Marta e mais seis jogadoras que também atuam no futebol dos Estados Unidos se apresentaram à comissão técnica liderada por Arthur Elias, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

As primeiras a se apresentarem foram Tarci e Lauren. À tarde, chegaram Marta, Kerolin, Adriana, Angelina e Rafaelle. Com a chegada destas atletas, o grupo de 18 convocadas ficou completo para que a comissão técnica possa iniciar a preparação da equipe em solo brasileiro, antes da viagem para a França, no dia 17.

Uma das jogadoras mais experientes do elenco, a lateral-esquerda Tamires comentou nesta terça sobre a ansiedade da seleção a menos de 20 dias da estreia na Olimpíada de Paris-2024. A atleta de 36 anos vai disputar os Jogos Olímpicos pela terceira vez em sua carreira.

"Que a gente consiga canalizar toda essa expectativa e ansiedade, naturais em vésperas de grandes competições, em trabalho e bons resultados. Estou muito confiante de que vamos dar alegrias para aqueles que nos acompanham, que sabem o que nós podemos entregar e que torcem pelo sucesso do futebol feminino brasileiro. Estamos recebendo esse carinho de muita gente e isso é muito importante", declarou.

Arthur Elias convocou 22 jogadores para a Olimpíada, sendo 18 que serão inscritas no grande evento esportivo e mais quatro suplentes, também vão viajar com o grupo. Mas elas só poderão jogar em caso de corte de última hora na lista original do treinador. Ele ainda chamou mais oito atletas para ajudar nos treinamentos na Granja Comary.