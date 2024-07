UFC realizará concurso com 122 vagas; Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura será a banca organizadora

Foto: Thais Mesquita em 22.08.2022 Segundo UFC, edital será divulgado em breve

A Universidade Federal do Ceará (UFC) realizará concurso público para servidor técnico-administrativo em educação (TAE) com 122 vagas para nível médio e superior, além do cadastro reserva. A banca organizadora será a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC).

A previsão é de que a seleção aconteça até o fim deste ano. As 122 oportuinidades serão distribuídas para os campi de Fortaleza e do interior do Ceará, com possibilidade de aumento até a divulgação do edital, que, segundo a UFC, ocorrerá em breve. Confira a distribuiçaõ dos cargos:

Assistente em administração: 64

Técnico em tecnologia da informação: 32

Analista de tecnologia da informação: 22

Engenheiro civil: 1

Engenheiro mecânico: 2

Engenheiro eletricista: 1

O concurso terá validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

O reitor da UFC, Custódio Almeida, se reuniu com o presidente da FCPC na tarde dessa segunda, 8. Na reunião, confirmou que, ainda neste ano, a UFC pretende assinar contrato para a realização de um segundo concurso, voltado ao provimento de outros cargos, com banca organizadora ainda a ser definida.



