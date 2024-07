Ao menos 5 corpos já foram encontrados em praias do Grande Pirambu neste ano

Foto: Reprodução/Redes Sociais Perícia Forense no local do achado de cadáver em 22 de junho último no Pirambu

Na manhã desta quinta-feira, 11, mais um corpo foi encontrado em uma praia do bairro Pirambu, em Fortaleza. O cadáver da vítima, do sexo masculino e que ainda não foi identificado, já estava em estado de decomposição. Foi, pelo menos, o quinto corpo localizado nas praias do Pirambu e da Leste-Oeste neste ano, conforme levantamento do O POVO.

O corpo encontrado nesta quinta-feira, 11, estava em faixa de areia, nas proximidades do Espigão da Leste-Oeste. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que somente após laudo da Perícia Forense do Estado (Pefoce) será possível determinar as causas da morte. A 8ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.



Anteriormente, o último caso do tipo na região havia sido registrado no último dia 22 de junho. Na ocasião, um corpo, com sinais de violência, foi encontrado nas proximidades do cruzamento da avenida Dr. Theberge com rua Santa Elisa, também no Pirambu.

No dia 11 de maio, outro corpo de um homem não identificado foi encontrado na faixa de praia no Pirambu. A vítima foi decapitada e apresentava perfurações na altura do coração. Até o momento, nenhum suspeito do crime foi preso, conforme constatado pelo O POVO, no sistema de consulta processual do Tribunal de Justiça do Estado (TJCE).



Já em 9 de março, o corpo de um homem, que também apresentava marcas de violência, foi retirado do mar por equipes do Corpo de Bombeiros, na altura da Praia da Leste. Imagens feitas da vítima já na areia mostram que no corpo foram colocadas sacolas com cocos, com o objetivo de evitar que o cadáver flutuasse.



Essa vítima também não foi identificada e o inquérito que investigava o seu caso foi arquivado, conforme decisão judicial publicada no último dia 1º de julho, sem que nenhum suspeito tenha sido indiciado.

Já no primeiro caso do ano, conforme levantamento, em 17 de fevereiro, o corpo de um homem, que foi decapitado, foi encontrado amarrado já na altura do bairro Moura Brasil. A vítima foi, posteriormente, identificada como sendo Luiz Guilherme Soares da Silva, de 21 anos. Até o momento, nenhum suspeito do crime foi preso.