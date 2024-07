Após show cancelado, Ave Sangria volta a Fortaleza em agosto

Foto: Flora Negri/Divulgação Show do Ave de Sangria em Fortaleza foi cancelado após ausência de pagamentos a prestadores de serviço

A banda Ave Sangria volta a Fortaleza para show no dia 24 de agosto, um sábado, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. A informação foi confirmada com exclusividade ao Vida&Arte na tarde desta sexta-feira, 12.

O retorno dos artistas pernambucanos à Capital acontece pouco mais de um mês após o show no Festival Psicodelia, marcado para o dia 29 de junho, ser cancelado na data da realização do evento.

Os ingressos para o show do Ave Sangria em Fortaleza têm valores de R$ 45 (meia-entrada) e R$ 90 (inteira), também havendo ingresso social no valor de R$ 50 + doação de 1kg de alimento não perecível.



Ainda sem data do início das vendas, os ingressos vão poder ser adquiridos no site Sympla Bileto.

Ave Sangria em Fortaleza