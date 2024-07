Fortaleza e RMF terão mais de 90 viaturas policiais para reforçar segurança neste fim de semana

Foto: FERNANDA BARROS Foto de apoio ilustrativo. Governador Elmano de Freitas

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, anunciou na tarde desta sexta-feira, 12, ações de reforço na segurança pública do Estado. Neste fim de semana, mais de 90 viaturas são deslocadas para ruas de Fortaleza e Região Metropolitana (RMF), com atuação de mais de 330 agentes da segurança.



Além disso, 472 policiais militares iniciarão o curso de formação na Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp), na próxima semana. Ainda serão convocados outros 400 PMs.

Elmano ressaltou que 428 policiais civis e 80 novos servidores da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) já foram empossados.

De acordo com Elmano, o reforço de agentes no fim de semana inclui turmas de policiais militares em estágio supervisionado. "O primeiro grupo foi 437 agentes de segurança, entregues na Messejana, o segundo grupo foram 423, na Avenida Leste Oeste, e hoje somamos a esses mais 240 alunos-soldados da Polícia Militar."

Além do reforço de policiais, o Governo do Estado ressaltou que junto à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) tem investido em equipamentos, como câmeras de monitoramento, viaturas e ações de inteligência a fim de fortalecer as Forças de Segurança.

Para reduzir os índices de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) neste segundo semestre de 2024, o governador afirmou que pretende ampliar o efetivo de policiais militares e civis. Além de Elmano, o titular da SSPDS, Roberto Sá pontua que o enfrentamento ao crime se dá, primeiramente, por meio do aumento de PMs nas ruas e pelo diálogo e aproximação com o Ministério Público do Estado do Ceará (PMCE) e o Poder Judiciário.

“Não é fácil, é uma luta permanente. Tem dias que ela aumenta, tem dias que diminui, mas a gente busca essa diminuição e a sociedade pode ter certeza disso. A nossa orientação é implacável, duro, ser o mais duro possível contra o criminoso”, pontua.

Questionado acerca das ações que serão desenvolvidas no campo da polícia investigativa e da prevenção contra a violência, o secretário afirmou que é necessário, preliminarmente, analisar o contexto no qual o Ceará está inserido e, com base nos resultados, desenvolver os projetos que atuarão em ambas as frentes. Ele reitera que existe “uma série de ações que o governador pretende fazer no tempo dele”.

“A gente tem que ver onde a gente está, onde a gente quer chegar, quais percursos a gente quer fazer e que dificuldades a gente tem para elaborar os projetos. Muitas vezes tem que ter investimento, tem que captar investimentos para poder iniciar esses projetos”, complementa.

Sá menciona que, no campo da Segurança Pública, Elmano tem “aumentado o número de horas extras, aumentado a gratificação por apreensão de armas e investido no homem e nas instituições”.

“Nós vamos intensificar ainda mais as ações contra o crime no Estado do Ceará. Cada vez mais próximos do Ministério Público e do Poder Judiciário para garantir que as pessoas efetivamente perigosas sejam e continuem presas, garantindo paz e tranquilidade ao povo cearense”, afirma Elmano.



Serviço supervisionado de 240 policiais militares

O Comandante Geral da Polícia Militar, coronel Klênio Savyo, explica que o serviço supervisionado é uma espécie de estágio, no qual os novos policiais militares atuam na segurança sob a supervisão de oficiais da Corporação. O policiamento nas ruas do Estado tem sido reforçado com a disponibilização de mais de mil novos policiais militares.

"Eles PMs atuam seja em ambientes turísticos, praças ou em eventos de toda natureza, para que eles possam utilizar os conhecimentos teóricos na prática. Isso é progressivo, logicamente que a gente vai aumentando essa efetividade, para que ao final eles estejam aptos para serem soldados e passem a atuar como policial militar", explica.

O Curso de Formação dos Soldados é promovido pela Aesp e tem duração de seis meses. O diretor-geral da Aesp, delegado Leonardo Barreto, ressalta a importância do equipamento para o treinamento dos 240 novos policiais.

"Nós temos à nossa disposição um equipamento formidável que é a Aesp, que gera conhecimento de qualidade e promove, já na formação, essa integração das Forças de Segurança que já se revela na prática, nas ruas e em operações exitosas em defesa do nosso povo do Ceará", acrescenta. (Colaborou Bárbara Mirele/Especial para O POVO)

Atualizada às 22h27min