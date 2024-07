Novos Talentos: inscrições abertas para o curso que capacita estudantes de Jornalismo

Foto: Joao Filho Tavares Turma dos Novos Talentos na sala de reuniões da Redação do O POVO

As inscrições para o curso "Novos Talentos para Estudantes de Jornalismo" estão abertas até 15 de julho. Promovido pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) em parceria com o Grupo de Comunicação O POVO, o curso oferece a chance de aprimorar habilidades e ganhar experiência prática na área de comunicação. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site: fdr.org.br/novostalentos

Para se candidatar a uma das vagas, o estudante deve estar cursando a partir do 4º semestre de Jornalismo em qualquer faculdade de Fortaleza. No site estão disponíveis todas as informações sobre o curso e o processo seletivo, que inclui provas de Redação, Língua Portuguesa e Atualidades. Confira abaixo o calendário da seleção.

Os selecionados participarão de aulas práticas nas editorias do jornal impresso, portal, O POVO+, mídias sociais, O POVO Lab e na rádio O POVO CBN. Nesta etapa, os alunos acompanharão o trabalho dos repórteres, participarão de reuniões de pauta, cobrirão acontecimentos e redigirão textos, sempre sob a orientação dos editores.

Cursos Novos Talentos, da Fundação Demócrito Rocha, é a principal porta de entrada no Grupo O POVO Crédito: Reprodução / FDR

O curso, coordenado pelo jornalista Plínio Bortolotti, tem duração de três meses e oferece aulas de Redação e Método Jornalístico, além de Português Instrumental para Jornalistas, ministradas por Plínio Bortolotti e Daniela Nogueira. Os estudantes também terão aulas de "SEO no Jornalismo", com Thadeu Braga, "Novas Tendências do Jornalismo", com Ana Naddaf, e "As Redes Sociais e o Trabalho do Jornalista", com Glenna Cherice.

Durante o período de treinamento, os estudantes terão acesso à assinatura digital do O POVO e receberão um certificado emitido pela FDR e pelo O POVO, desde que cumpram a frequência mínima e obtenham a nota de avaliação necessária.

