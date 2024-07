Roberto Smith relembra vivências e recordações em livro de contos

Foto: JÚLIO CAESAR LANÇAMENTO foi realizado no Espaço O POVO de Cultura e Arte

“Tem que ter coragem para expor”. Aos 81 anos de idade, Roberto Smith uniu suas vontades e desejos e as transformou em coragem para publicar seu novo livro. Intitulado “Contos de Estranhamento”, a publicação foi lançada nessa sexta-feira, 12, em um evento público numeroso no Espaço O POVO de Cultura e Arte, localizado na sede do Grupo de Comunicação O POVO (GCOP).

Trazendo uma mistura de lembranças de acontecimentos reais, conversas ouvidas e vividas e atributos fictícios, o livro retrata desde sua prisão durante a ditadura militar brasileira à sua chegada a Fortaleza, quando a Cidade ainda era um lugar desconhecido, até fazer dela seu lar.

“Eu comecei com textos mais técnicos, então eu realmente me aventurei na oportunidade de escrever contos. (...) Em todos os contos que estão inseridos, eles foram buscados de experiências de vida, de conversas, e de histórias que não são absolutamente minhas. Tem histórias de conversa de boteco que a gente vai guardando aqui e ali e vai montando”, conta Roberto ao tirar uma breve risada do público presente.

Ao explicar as razões da nova publicação, o autor comenta sobre o que o levou à seleção dos contos que estão no livro. “Esses foram o que afloraram do lugar do inconsciente e que vieram à tona. É um livro que precisou de um pouco de coragem para expor e de ser um contador de história… Porque, quando você está se expondo, você pode cair no ridículo. São coisas que passam na nossa cabeça enquanto escritor”.

Roberto revela que a iniciativa da edição, publicada pela Edições Demócrito Rocha (EDR), foi um “presente” de Luciana Dummar, publisher e presidente do GCOP. Gerente-editorial das Edições Demócrito Rocha, Lia Leite detalha que “Contos de Estranhamento” preenche uma “lacuna na literatura brasileira” dentro da temática da ditadura militar.

“Existe um silenciamento com relação a esse tema, tanto pelo cunho sensorial e percepção dos artistas e escritores brasileiros, que sofriam ao relatar esse tema, como também o silenciamento do gênero literário. Este livro vem com uma representação muito forte de afirmar esse momento histórico, que foi um momento violento, e que periga se repetir em novas formas de facismo se a gente não trabalhar esses discursos enquanto resistência”, conta Lia.



Livro "Contos de Estranhamento"

Autor: Roberto Smith

Páginas: 147

Quanto: R$ 69,90

Vendas: on-line no site da Edições Demócrito Rocha e presencialmente no Espaço O POVO de Cultura e Arte (avenida Aguanambi, 282 - José Bonifácio)