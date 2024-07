Edson Veriato, prefeito de Potengi, morre de câncer aos 38 anos

Foto: Divulgação EDSON Veriato, prefeito de Potengi tinha apenas 38 anos

Edson Veriato, prefeito de Potengi, morreu ontem, vítima de câncer no estômago contra o qual lutava desde setembro de 2023. A informação foi divulgada no perfil no Instagram do Partido dos Trabalhadores Ceará, ao qual era filiado. "Lamentamos profundamente a partida precoce do nosso companheiro aguerrido e prefeito do município de Potengi, Edson Veriato. Edson deixa seu legado de resistência, amor pelas pessoas e pela vida. Aos familiares, amigos e conterrâneos nossos sinceros votos de pesar", diz a publicação do PT Ceará.

Eleito em 2020, com 58% dos votos, Edson fez história ao ser o primeiro prefeito eleito pelo Psol no Ceará. Em 2022 ele se filiou ao PT após racha para a sucessão ao Governo do Estado.

Agricultor, Edson tinha 38 anos e já havia anunciado que não concorreria à reeleição no município da região Cariri devido ao problema de saúde. Edson Viriato era casado com Claudiana Santos e pai de duas meninas.

O governador Elmano de Freitas (PT) destacou o legado de Edson no município caririense e prestou solidariedade à família."Lamento profundamente a morte do amigo e prefeito de Potengi, Edson Veriato, do nosso Partido dos Trabalhadores. Ele deixou um legado de grandes realizações no município do Cariri. Meus sentimentos a todos os familiares, amigos e à população de Potengi", publicou Elmano em seu perfil no Instagram.

Vice-governadora do Estado, Jade Romero (MDB) também lamentou, "Poxa, que notícia triste. Meus sentimentos".

Deputados federais e estaduais também prestaram condolências, Eunício Oliveira (MDB) destacou a "história de honestidade e honradez" de Veriato para as futuras gerações. Renato Roseno (Psol), homenageou Edson lembrando que o prefeito quebrou um ciclo hegemônico de poder no município de Potengi e salientou a luta do prefeito, que mesmo acometido de um câncer não deixou de trabalhar pela cidade.

"Foi figura frequente nos corredores da Assembleia, buscando apoio político e recursos pro seu município", publicou Roseno em seu perfil no Instagram.

Presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão também lamentou a morte. "Deixo meu pesar aos familiares, amigos e a todos de Potengi. Que Deus o receba". (Thays Maria Salles)