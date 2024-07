Reforma tributária e a isenção da carne

Foto: o povo Capa

A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária na quarta-feira, 10. Um dos principais pontos de polêmica estava relacionado à taxação das proteínas animais, como carnes e frangos. Durante a votação dos "destaques", foi aprovada a inclusão do item na Cesta Básica Nacional, o que garante a isenção de 100% do imposto. O resultado da votação foi destaque, figurando na manchete da edição de quinta-feira, 11, do O POVO. Matéria segue para análise do Senado.