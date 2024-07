Nego Di é preso por golpe estimado em R$ 5 milhões

Foto: Instagram/Reprodução/@negodi Nego Di e esposa, Gabriela Sousa, são alvos de operação policial envolvendo rifas virtuais

O influenciador e humorista Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, foi preso ontem em Santa Catarina. Proprietário de uma loja de vendas online, o ex-BBB é suspeito de lesar pelo menos 370 pessoas com a venda de produtos que nunca foram entregues. A prisão foi decretada pela Justiça do Rio Grande do Sul pelo crime de estelionato. Segundo a investigação, foram registradas movimentações financeiras em contas ligadas a ele que passavam de R$ 5 milhões. Segundo informações do portal g1 RS, a loja virtual "Tadizuera", operou entre 18 de março de 2022 e 26 de julho de 2022, momento que a Justiça determinou que ela fosse retirada do ar. (Bárbara Mirele/especial para O POVO)