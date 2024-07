Princesa Kate assiste à final masculina de Wimbledon

Foto: BEN STANSALL / AFP A princesa de Gales, Kate Mddleton, se prepara para entregar o troféu do vencedor ao espanhol Carlos Alcaraz após sua vitória sobre o sérvio Novak Djokovic durante a última partida de tênis individual masculino de Wimbledon de 2024 no All England Lawn Tennis and Croquet Club

A princesa Kate Middleton assistiu neste domingo à final masculina do torneio de tênis de Wimbledon, sua segunda aparição pública desde que anunciou que sofria de câncer. Acompanhada por sua filha, Charlotte, 9, Kate foi recebida na quadra central de Wimbledon e aplaudida de pé por parte do público.

Grande fã do esporte, a princesa entregou o troféu ao espanhol Carlos Alcaraz, que venceu o sérvio Novak Djokovic.

Essa foi a segunda aparição pública da princesa de Gales desde o Natal. Em março, Kate anunciou em um vídeo que estava fazendo quimioterapia preventiva contra o câncer. Sua primeira aparição pública foi em 15 de junho, na comemoração do aniversário do rei Charles III, quando acenou para o público ao lado da família real na varanda do Palácio de Buckingham.

Na véspera da sua presença em Wimbledon, Kate publicou uma mensagem nas redes sociais, sua primeira declaração desde o anúncio da doença, manifestando o desejo de participar do evento, apesar de estar em tratamento. O príncipe William, herdeiro do trono britânico e marido de Kate, tinha previsto assistir em Berlim à final da Eurocopa, entre Inglaterra e Espanha.