Tichina Arnold e cosplays são destaques no último dia de Sana

Foto: Yuri Allen/Divulgação Tichina Arnold marca presença no Sana 2024

Neste domingo, 14, o Sana 2024 realizou seu último dia de evento com grande público reunido no Centro de Eventos, em Fortaleza. A principal atração foi a atriz novaiorquina Tichina Arnold, que veio pela primeira vez ao Brasil para esta ocasião.

A artista é internacionalmente conhecida principalmente pela personagem Rochelle no seriado de TV "Todo Mundo Odeia o Chris". Neste domingo, também esteve no evento a dubladora que fez a voz de Rochele em português, Guilene Conte. A duas participaram juntas de uma palestra no Sana durante a tarde.

O bate-papo foi interrompido três vezes devido a euforia dos fãs de Tichina. Na primeira pausa, uma mulher entregou a capa de disco para ser autografada por ela, que além de atriz, é cantora, empresária e estilista.

Na segunda interrupção, um grupo de fãs de Tichina conseguiu que um retrato feito à mão, com um bilhete, chegasse até o palco. Por fim, um homem vestido de cosplay de Julius (personagem marido de Rochelle), entregou um buquê de rosas, uma caixa de chocolates de tartaruga e produtos Ivone a ela.

Esse último faz referência a um dos memes do seriado "Todo Mundo Odeia o Chris". Tichina disse ainda que se identificou muito com a espontaneidade cearense e afirma que sempre se sentiu responsável dentro e fora das telas, por ser uma mulher negra, querendo sempre passar uma boa imagem.

Ela encerrou a entrevista imitando a "vaia cearense", após a apresentadora conhecida como "Vermelha" puxar o coro da plateia. Ela também cantou um trecho de uma música dizendo que amava o Brasil.

Um dos maiores eventos geek e pop do Norte e Nordeste, o Sana reuniu nesta edição um público recorde de 81 mil pessoas circulantes nos três dias de programação no Centro de Eventos.

Quem também chamou a atenção de quem passa pelos corredores do Sana 2024 foi o casal de amigos Cíntia Alves, 20, e Erisson da Silva, 23. Os dois não perdem uma edição do Sana. Ela veio de Pedra Branca, no Interior do Ceará, levando na bagagem a fantasia de motossera do Chainsaw Man que ela mesma fez.

Pedro, que mora em Fortaleza, a conheceu pela internet e desde então já são três anos de amizade. A dupla já chegou a fazer fantasias e adereços para vender, mas diz que tudo é só para se divertir mesmo.

Brenda Soares, 18, Robério Cardoso, 19 e Érica Vieira, 14, foram ao Sana no domingo vestidos como personagens de One Piece. As duas moças são primas e moram no bairro São João do Tauape, e Robério saiu do bairro Itaperi para ver de perto a atriz Tichina Arnold. (colaborou Raquel Aquino)