Biden testa positivo para Covid-19, diz Casa Branca

Foto: Jim WATSON / AFP O presidente dos EUA, Joe Biden, durante uma visita ao Centro de Operações de Emergência de DC em Washington, DC, 2 de julho de 2024. Jim WATSON / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, testou positivo para covid-19 durante uma viagem de campanha a Las Vegas nesta quarta-feira (17) e está apresentando sintomas leves, segundo informou a Casa Branca.

"Estou me sentindo bem", disse Biden, de 81 anos, mostrando o polegar para cima aos repórteres enquanto se inclinava para fora de sua limusine, antes de embarcar no Air Force One para se isolar em sua casa de praia em Rehoboth, Delaware (leste).

O anúncio foi feito minutos depois que o líder de um sindicato latino disse que Biden havia ligado para se desculpar por não poder mais se dirigir aos seus membros devido ao diagnóstico.

A notícia chega em um momento em que Biden está sob crescente pressão para abandonar sua candidatura à reeleição contra Donald Trump, após um desempenho desastroso em um debate que levantou preocupações sobre sua idade e saúde.

"Hoje, mais cedo, após seu primeiro evento em Las Vegas, o presidente Biden testou positivo para covid-19", disse a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em um comunicado.

"Ele está vacinado e recebeu doses de reforço, e está apresentando sintomas leves. Ele retornará para Delaware, onde ficará isolado e continuará a desempenhar todas as suas funções plenamente durante esse período."

O médico de Biden relatou que ele estava com coriza e tosse, além de um "mal-estar geral", segundo informou a Casa Branca em uma nota adicional.

Ele agora está recebendo o medicamento para covid Paxlovid, acrescentou.

"Seus sintomas permanecem leves, sua frequência respiratória é normal em 16, sua temperatura está normal em 36,6 °C e sua oximetria de pulso está normal em 97%", dizia a nota.

Janet Murguia, presidente do sindicato Unidos, informou à plateia sobre o diagnóstico pouco antes do anúncio da Casa Branca.

"Eu estava no telefone com o presidente Biden, e ele expressou sua profunda decepção por não poder se juntar a nós esta tarde", disse ela.

"O presidente tem estado em muitos eventos, como todos sabemos, e ele acabou de testar positivo para covid. Portanto, é claro, entendemos que ele precisa tomar as precauções recomendadas."