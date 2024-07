BYD Song Pro: o híbrido mais elétrico entre os SUVs no Brasil

Foto: Divulgação/BYD Lançamento do novo BYD Song Pro

*Enviado a São Paulo

O BYD Song Pro, novo híbrido da montadora chinesa no Brasil, chega ao mercado com a maior autonomia de bateria entre os SUVs do mesmo segmento. Segundo a fabricante, o carro é capaz de rodar até 110 km sem gasolina se estiver completamente carregado. O POVO testou o modelo em São Paulo, num percurso urbano de aproximadamente 4 km.

O trajeto por dentro da cidade, entre a arena Allianz Parque e o estádio Pacaembu, não possibilitou o teste pleno de potência devido aos limites de velocidade das vias públicas. Na maioria delas, a aceleração máxima permitida não era maior que 50 km/h. Segundo a BYD, a versão topo de linha (Song Pro GL), testada pelo O POVO, atinge 100 km/h em 7,9 segundos.

Durante o percurso, duas coisas não passaram despercebidas: o motor silencioso e a direção estável. Com os vidros completamente fechados, é quase imperceptível qualquer ruído externo, ainda que o veículo esteja passando por trechos com pista irregular. Aliás, mesmo nos trechos esburacados, o condutor não sente tantas vibrações ao volante ou no espaço interno do carro.

A experiência de dirigibilidade também fica melhor com a possibilidade de ajuste elétrico no banco do motorista, funcionalidade que facilita a ergonomia veicular. Contudo, esse atributo está disponível apenas na versão topo de linha. No banco do passageiro, a regulagem é manual.

Por dentro do Song Pro

O espaço interno é confortável e no padrão premium, a começar pelo painel, que possui uma faixa em preto diamantado e outra soft touch conectando o câmbio com o console central, posicionado em relevo médio, na altura do joelho do motorista, o que gera a sensação de que os comandos ao redor do câmbio estão à mão do condutor.

A central multimídia tem 12,8” e boa resolução de imagem, com conectividade para os sistemas Android Auto e Apple Carplay. Mantendo a tradição dos SUVs da BYD, a tela é giratória, podendo se posicionar na vertical ou horizontal. Para isso, basta acionar o botão disponível no volante.

Assistência ao condutor

No quesito segurança, o carro traz recursos característicos dos SUVs médios no Brasil, como o Sistema de Direção Assistida Elétrica (C-EPS), Freios ABS, Controle de Tração, Assistência de Partida em Rampas (HHC), Função de Frenagem Confortável, Controle de Cruzeiro (CC), Monitoramento de Pressão dos Pneus (TPMS) e Controle Eletrônico de Estabilidade (VDC).

Faltaram, contudo, alguns recursos facilmente encontrados nos modelos da mesma categoria, como o assistente de ponto cego, frenagem de emergência e correção de faixa.

Consumo

Em relação ao consumo de combustível, a chinesa afirma que o carro roda 22,7 km/l com gasolina e pode circular até 110 km com o tanque vazio, apenas no modo elétrico. De acordo com a montadora, a autonomia da bateria é a maior entre os híbridos plug-in disponíveis no mercado brasileiro. Com o tanque cheio e a bateria 100% carregada, a autonomia chega a 1.100 km, conforme divulgou a fabricante.

A durabilidade da bateria dos rivais é inferior: o Jeep Compass híbrido, por exemplo, circula no máximo 44 km. Com a vantagem na eficiência elétrica, o Song Pro se firma como o híbrido plug-in mais elétrico do Brasil.

Produção nacional

O novo modelo chega ao mercado para ampliar o line-up de híbridos da fabricante chinesa no Brasil, que já conta com o BYD King e o BYD Song Plus no portfólio. O Song Pro, no entanto, carrega assinatura brasileira própria. Ele será o primeiro híbrido plug-in fabricado no Brasil, na fábrica de Camaçari, na Bahia, prevista para iniciar a operação até o começo de 2025.

Cores e preços

O BYD Song Pro está disponível nas cores Branco, Cinza e Azul. A garantia do veículo é de seis anos, sem limite de quilometragem. A bateria Blade contará com garantia de oito anos, sem limite de quilometragem.

O preço da versão de entrada, a Pro GL, é R$ 189.800. Já a topo de linha (Pro GS) custa R$ 199.800. Os valores, no entanto, são promocionais, válidos somente para as primeiras 3 mil unidades importadas. A montadora não revelou se haverá ajuste de preço após a venda do primeiro lote.

Ficha técnica BYD Song Pro GS

Tipo de energia: Híbrido Plug-in



Comprimento (mm): 4738



Largura (mm): 1860



Altura (mm): 1710



Entre-eixos (mm): 2712



Raio de giro (m): 5,8



Distância do solo (mm) (em ordem de marcha): 156



Volume do porta-malas (l): 520



Tamanho do tanque de combustível (l): 52



Pneus: 225/60R18



Suspensão dianteira: McPherson



Suspensão traseira: Multi-link



Freio dianteiro: freio a disco ventilado



Freio traseiro: freio a disco



Tração: Dianteira



Motor elétrico: Potência máxima (cv): 197



Torque máximo (N.m): 300



Motor à combustão: Potência máxima (cv): 98



Potência combinada (cv): 235



Aceleração 0-100 km (s) Velocidade máxima (km): 7,9



Consumo energético (MJ/km): 0,56



Tipo de bateria: Blade (LFP)



Capacidade da bateria (kWh): 13,8



Autonomia elétrica NEDC (km): 110



Forma de carregamento + potência (kW): Carregamento AC (até 6,6)



Faróis dianteiros de LED: sim



Faróis de neblina traseiros: sim



Ajuste manual da altura do farol: sim



Faróis automáticos (acendimento automático): sim



Função "Follow Me Home": sim



Luzes diurnas LED: sim



Luz de placa traseira: sim



Lanterna traseira LED: sim



Painel de instrumentos de 8,8" em LCD: sim



Volante multifuncional: sim



Carregamento sem fio para celular: sim



Tomada 12V: sim



Bancos com revestimento premium sustentável: sim



Bancos traseiros bi-partidos rebatíveis: sim



Ajuste elétrico do banco do motorista em 6 direções: sim



Sistema ISOFIX de fixação de cadeira infantil: sim



Sistema de direção assistida elétrica (C-EPS): sim



Freios ABS: sim



Controle de tração: sim



Sistema de distribuição eletrônica da força de frenagem: sim



Assistência de partida em rampas: sim



Song Pro DM-i GL: sim



Função de frenagem confortável: sim



Controle de cruzeiro: sim



Freio de estacionamento eletrônico: sim



Sistema direto de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS): sim



Controle eletrônico de estabilidade (VDC): sim



Sensor de estacionamento dianteiro com 2 radares: sim



Sensor de estacionamento traseiro com 4 radares: sim



Chave presencial: sim



Ajuste da coluna de direção manual em 4 direções: sim



Airbag frontal do motorista: sim



Airbag frontal do passageiro: sim



Airbags laterais dianteiras: sim



Airbags de cortina lateral (dianteira e traseira): sim



Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionamento e limitação de força: sim



Aviso sonoro de cinto de segurança do motorista não afivelado: sim



Aviso sonoro de cinto de segurança do passageiro não afivelado: sim



Aviso de cinto de segurança traseiro não afivelado: sim



Desbloqueio elétrico da tampa do tanque de combustível: sim



Desbloqueio elétrico do porta-malas: sim



Abertura elétrica do porta-malas: sim



Limpador de parabrisa intermitente: sim



Desembaçador elétrico do vidro traseiro: sim



Ajuste elétrico dos espelhos retrovisores: sim



Espelho retrovisor com desembaçador: sim



Rebatimento elétrico dos retrovisores: sim



Tela flutuante rotativa (pol): sim



Câmera 360 graus: sim



Compatibilidade com cartão NFC*: sim



Sistema DiLink: sim



Atualização remota por OTA (Over-the-Air): sim



Pacote de tráfego 4G: sim



GPS integrado: sim



Conexão e espelhamento Apple CarPlay e Android: sim



Comandos de voz: sim



Sistema de som: 6 alto-falantes



Entrada USB: sim



Zonas de ar-condicionado: 2



Saída de ar para o banco traseiro: sim



Filtro de ar PM2.5: sim

Ficha técnica BYD Song Pro GL

Tipo de energia: Híbrido Plug-in



Comprimento (mm): 4738



Largura (mm): 1860



Altura (mm): 1710



Entre-eixos (mm): 2712



Raio de giro (m): 5,8



Distância do solo (mm) (em ordem de marcha): 156



Volume do porta-malas (l): 520



Tamanho do tanque de combustível (l): 52



Pneus: 225/60R18



Suspensão dianteira: McPherson



Suspensão traseira: Multi-link



Freio dianteiro: freio a disco ventilado



Freio traseiro: freio a disco



Tração: Dianteira



Motor elétrico: Potência máxima (cv): 197



Torque máximo (N.m): 300



Motor à combustão: Potência máxima (cv): 98



Potência combinada (cv): 223



Aceleração 0-100 km (s) Velocidade máxima (km): 8,3



Consumo energético (MJ/km): 0,59



Tipo de bateria: Blade (LFP)



Capacidade da bateria (kWh): 12,9



Autonomia elétrica NEDC (km): 71



Forma de carregamento + potência (kW): Carregamento AC (até 6,6)



Faróis dianteiros de LED: sim



Faróis de neblina traseiros: sim



Ajuste manual da altura do farol: sim



Faróis automáticos (acendimento automático): sim



Função "Follow Me Home": sim



Luzes diurnas LED: sim



Luz de placa traseira: sim



Lanterna traseira LED: sim



Painel de instrumentos de 8,8" em LCD: sim



Volante multifuncional: sim



Carregamento sem fio para celular: não



Tomada 12V: sim



Bancos com revestimento premium sustentável: sim



Bancos traseiros bi-partidos rebatíveis: sim



Ajuste elétrico do banco do motorista em 6 direções: não



Sistema ISOFIX de fixação de cadeira infantil: sim



Sistema de direção assistida elétrica (C-EPS): sim



Freios ABS: sim



Controle de tração: sim



Sistema de distribuição eletrônica da força de frenagem: sim



Assistência de partida em rampas: sim



Song Pro DM-i GL: sim



Função de frenagem confortável: sim



Controle de cruzeiro: sim



Freio de estacionamento eletrônico: sim



Sistema direto de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS): sim



Controle eletrônico de estabilidade (VDC): sim



Sensor de estacionamento dianteiro com 2 radares: sim



Sensor de estacionamento traseiro com 4 radares: sim



Chave presencial: sim



Ajuste da coluna de direção manual em 4 direções: sim



Airbag frontal do motorista: sim



Airbag frontal do passageiro: sim



Airbags laterais dianteiras: sim



Airbags de cortina lateral (dianteira e traseira): sim



Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionamento e limitação de força: sim



Aviso sonoro de cinto de segurança do motorista não afivelado: sim



Aviso sonoro de cinto de segurança do passageiro não afivelado: sim



Aviso de cinto de segurança traseiro não afivelado: sim



Desbloqueio elétrico da tampa do tanque de combustível: sim



Desbloqueio elétrico do porta-malas: sim



Abertura elétrica do porta-malas: sim



Limpador de parabrisa intermitente: sim



Desembaçador elétrico do vidro traseiro: sim



Ajuste elétrico dos espelhos retrovisores: sim



Espelho retrovisor com desembaçador: sim



Rebatimento elétrico dos retrovisores: sim



Tela flutuante rotativa (pol): sim



Câmera 360 graus: sim



Compatibilidade com cartão NFC*: sim



Sistema DiLink: sim



Atualização remota por OTA (Over-the-Air): sim



Pacote de tráfego 4G: sim



GPS integrado: sim



Conexão e espelhamento Apple CarPlay e Android: sim



Comandos de voz: sim



Sistema de som: 6 alto-falantes



Entrada USB: sim



Zonas de ar-condicionado: 2



Saída de ar para o banco traseiro: sim



Filtro de ar PM2.5: não



