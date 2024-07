Ceará registra 84% de ocupação hoteleira em fim de semana da alta estação; veja

Foto: AURÉLIO ALVES GUARAMIRANGA registrou maior média de ocupação do Ceará

A taxa média de ocupação hoteleira no Ceará foi de 84% no segundo fim de semana da alta estação, o que compreende os dias 12 a 14 de julho. Guaramiranga obteve o melhor resultado do Estado, com 98%.

As áreas do litoral Leste e Oeste também se destacaram, como, as praias de Caucaia, de Aquiraz, Canoa Quebrada e Jericoacoara. Nas duas últimas a ocupação hoteleira foi superior a 80%.

Os dados do monitoramento foram divulgados pela Secretaria do Turismo (Setur), na terça-feira, 16 de julho. De acordo com nota oficial do órgão, “o mês é um dos mais aguardados pelo setor, com boas expectativas no fluxo de visitantes durante o período”.

Segundo o economista, Ricardo Coimbra, a época de férias também traz expectativas de aumento na receita turística.

“A expectativa é de uma receita crescendo no turismo em torno de 14,4% , quase 15%, em relação ao ano passado, gerando uma movimentação adicional na economia cearense próximo a R$ 2 bilhões”, comenta Ricardo.

Além disso, a Setur aponta que o esperado é que o Estado receba cerca de 315 mil turistas neste mês, montante que representa aumento de 17% em relação a 2023.

Em relação à ocupação hoteleira, quando observado de segunda a domingo e não apenas o fim de semana, a média geral do levantamento foi 77%.

Como na semana (segunda a quinta) o índice estava em 71% e no fim de semana (sexta a domingo) a média foi de 84%, os resultados subiram 13 pontos percentuais a partir de sexta-feira, ressaltando o aumento das procuras aos fins de semana. (Colaborou Marília karen)

Empregos no Ceará na alta estação

Em relação aos empregos no Estado durante todo o mês de julho, normalmente com o maior aquecimento das demandas econômicas de todo setor de turismo, de bares e restaurantes, as expectativas se voltam para as vagas temporárias.

Conforme o secretário do trabalho do Ceará, Vladyson Viana, o Sine IDT do Estado oferta um número maior de postos de trabalho neste período.

“Nós estimamos em torno de 3.400 vagas temporárias que serão ofertadas em todo rede do Sine IDT no estado do Ceará, são vagas importantes, são contratos formais de trabalho, com garantias trabalhistas, e que são temporários, mas que há previsão que em torno de 20% dessas vagas sejam efetivadas ao fim do contrato”, afirma.

Um dos responsáveis por parte dessa geração de emprego é o parque aquático Beach Park, localizado em Aquiraz.

“O Beach Park tem uma importância muito grande para a economia do Ceará, não somente pela atração de turistas, mas pelo número de profissionais envolvidos nas operações. Contratamos cerca de 300 trabalhadores temporários para essa alta estação, para os mais diferentes cargos. E a nossa expectativa é efetivar a maior parte deles após a temporada”, afirma o diretor comercial do Beach Park, Felipe Lima.

De acordo com ele, boa parte das famílias que visitam o parque neste mês são da região Sul e Sudeste, que buscam trocar o frio pelo verão do Ceará.

Além disso, Felipe relata que a expectativa é de um aumento de mais 10% do fluxo em relação ao ano anterior.

“Estamos muito felizes com os resultados que o Beach Park vem alcançando nesta alta estação, não somente com o Aqua Park, mas também com a ocupação nos quatro resorts do grupo. Nossa expectativa para esse período é um aumento de 10% em relação a igual período do ano passado, tanto no número de frequentadores do parque aquático como de hóspedes nos resorts”, detalha o diretor. (Marília karen)

Ceará 5ª estado mais visitado do País

O Ceará aparece como o 5º estado mais visitado do País no último verão, segundo aponta pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo (MTur), Tendências de Turismo. O Estado foi escolhido como destino de viagens no período por 7% dos entrevistados.

Quando consideradas as pretensões de viagem para este ano, o Ceará aparece ainda mais bem colocado, na 4ª posição nacional, com 9% das intenções. Atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. (Colaborou Adriano Queiroz)



Planejando Viagens com Economia

Mais notícias de Economia