Após replantio, gramado do Castelão recebe reforço em cuidados com iluminação artificial

Foto: Silvio Jr/Sesporte Em processo de recuperação, o gramado da Arena Castelão ganhou auxílio de iluminação artificial

Pensando na melhora do gramado da Arena Castelão, a Secretaria de Esportes do Estado do Ceará (Sesporte),informou que foi realizado o replantio pontual da pequena área do gol norte (à esquerda das cabines de imprensa), que apresentava condições irregulares de jogo. Para isso, foi utilizado um equipamento de iluminação artificial, que simulado a luz solar.

De acordo com órgão, o aparelho se faz necessário pois o posicionamento do sol neste período do ano e o a cobertura do estádio, geram sombra, fator que atrapalha na fotossíntese da grama. No gol sul, por exemplo, o design acaba sendo favorável.

A grama Bermudas Celebration, que faz parte do gramado do Gigante da Boa Vista, necessidade de sete horários diárias de sol para seu correto desenvolvimento.

Além disso, de acordo com a Sesporte, a alta quantidade de jogos do estádio, atrapalha na sua qualidade, devido ao ritmo intenso de partidas. A praça esportiva já recebeu em 2024 um total de 40 jogos, sendo um dos locais que mais sediaram embates no futebol brasileiro.

"O Castelão é um dos estádios do Brasil com maior número de jogos durante o ano (completamos 40 jogos), com mais de um jogo no mesmo fim de semana, prática que interfere muito na qualidade do gramado, pois não fornece o tempo necessário para recuperação da grama", disse a pasta em nota oficial.

Ainda no documento, a Sesporte reforça que os procedimentos para o aperfeiçoamento seguirá intenso, destacando o objetivo de auxiliar na jogabilidade. " Com o auxílio da iluminação artificial associado ao retrocesso da sombra, que vem de forma gradativa reduzindo a zona sombreada, será um benefício significativo no desenvolvimento do gramado nas zonas mais prejudicadas.

"Reforçamos que nosso principal objetivo é melhorar a jogabilidade e estética do gramado da Arena Castelão", finalizou a Secretária.



Gramado sofreu críticas dos treinadores

A má condição do campo de jogo da Arena Castelão chamou atenção negativamente no duelo entre Fortaleza e Vitória, na última quarta-feira, 17, pela Série A do Brasileiro. O técnico do clube baiano, Thiago Carpini, teceu críticas ao estado da grama do Gigante da Boa Vista, em coletiva.

"Das equipe que nós enfrentamos fora de casa e dos jogos que tivemos, acho que foi um dos piores gramados que eu vi e uma das piores condições de gramado de todas as vezes que eu vim aqui no Castelão", pontuou o treinador do Leão da Barra.



Por outro lado, Vojvoda, que recentemente havia julgado o campo, ressaltou uma ligeira melhora. "Acho que o gramado melhorou um pouco no setor médio do campo, deve continuar melhorando. E nós temos que continuar cobrando porque necessitamos de um bom gramado".