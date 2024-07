2ª reunião do CONSELHO

A segunda reunião do ano do Conselho de Jovens Leitores do O POVO foi realizada nessa sexta, 19. O encontro, que ocorreu no Espaço O POVO, na sede do Grupo, contou com a participação do diretor de Estratégia Digital do O POVO, André Filipe Dummar,e da equipe de produto e de conteúdo do O POVO . O Conselho de Jovens Leitores é coordenado pelo jornalista Cliff Villar, diretor Corporativo do O POVO. Com 61 membros, o colegiado congrega representantes de diversas entidades cearenses, incluindo setores empresarial, acadêmico, de pesquisa, cultura, movimentos sociais, raciais, ambientais e religiosos.