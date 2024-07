Festival Halleluya: 3º dia tem público reúnido para shows de Fábio de Melo e Thiago Brado

Foto: Fabrícia Braga/Especial para O POVO CELEBRAÇÃO do Festival Halleluya 2024

O Festival Halleluya, organizado pela Comunidade Católica Shalom, chegou ao seu terceiro dia de evento nesta sexta-feira, 19, com a missa presidida pelo padre Adler Trindade, no palco principal Alive, por volta das 18 horas. A celebração acontece no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), em Fortaleza, com destaque para apresentação do padre Fábio de Melo.



De acordo com uma das organizadoras do festival, a missionária Tatiane Rodrigues, além das atrações no palco principal, mais três palcos estão espalhados na Arena Halleluya.

“Temos o Espaço da Misericórdia, onde fica Jesus no santíssimo sacramento; sacerdotes atendendo confissões; missionários que podem oferecer aconselhamento; o Espaço Kids, onde as crianças acompanham uma programação que varia entre a santa missa, momento de oração, teatro e shows”.

No evento, também ocorrem duas ações solidárias: arrecadação de alimentos, que já atingiu mais de 800 kg arrecadados e a doação de sangue ao Hemoce, que já ultrapassou mais de 200 bolsas de sangue arrecadas.

A costureira Joice Gomes, 36, acompanhada de sua mãe, Joselena Gomes, relata que participa do evento há 14 anos: “Todo ano é uma surpresa. A gente sai daqui liberta, parece que sai nova, pronta para outra”.

Euzélia Oliveira, 60, relata que é a segunda vez que participa do festival e conta o que está achando da edição deste ano: “Está muito organizado. O trabalho deles é muito árduo e cheio da unção do Espírito Santo, então tudo fica muito perfeito (...) A missa é o nosso sustento, nossa força”.

Márcia Maria, 47, conta que participou de todas as edições do evento. Para ela, é especial e tocante. “Todos nós somos consagrados da comunidade (Shalom), chamados a servir no Halleluya e evangelizar aqueles que não conhecem ao Senhor”, disse.

A professora Liliane Vieira, 37, participa da Comunidade Shalom desde 2003, quando fez o seminário. “Venho com meu esposo e minha filha. O Halleluya é sempre uma graça pra mim, onde Deus derrama sua misericórdia nas nossas vidas (...) É uma experiência de encontro com Ele”, contou.

O doador Gian Paixão, 30, relatou que pela primeira vez doou sangue no Festival Halleluya. “Vir em um evento onde a gente se conecta mais com Deus, a gente também retribui para as pessoas. Estou achando a estrutura deste ano mais organizada”, avaliou.

A estudante Rianca Beatriz, 17, contou como foi sua primeira experiência doando sangue: “Desde o ano passado eu já tinha interesse de doar, porém não deu certo. Hoje eu cheguei e vi o centro do Hemoce e me veio essa vontade muito grande de vir doar”.

“Tem uma frase do (sacerdote espanhol) Josemaría Escrivá que ele diz: ‘Ser útil, torna tua vida fecunda’. Então, como jovem, é bom ajudar as pessoas”, continuou.

O padre Adler Trindade conta que ficou muito surpreso quando o bispo do Panamá que iria presidir a missa - José Domingo Ulloa Mendieta - nessa terceira noite de Halleluya não pôde comparecer. O padre Adler assumiu a missão.

“Confesso que fiquei um pouco assustado, por ser o palco principal. Mas lembrei do meu lema sacerdotal: ‘Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi’. Toda iniciativa é de Deus, e se é Dele, é de lá que vem toda graça (...) O medo é normal, mas é uma gratidão e privilégio ser escolhido para ser o porta-voz de Deus”.

A cantora Adriana Arydes, que também é uma das atrações do evento, contou a experiência de se apresentar no evento: “Visto que é o 20º Halleluya consecutivo, nós temos uma expectativa muito grande para encontrar o povo cearense e viver esse carisma”.



Para esta sexta-feira, a festa também conta com apresentações dos cantores Thiago Brado e do grupo musical Adoração e Vida. (Coloborou Fabrícia Braga/Especial para O POVO)