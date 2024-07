Filha de deputado do PL é morta a tiros em Mato Grosso

A empresária Raquel Cattani, filha do deputado estadual de Mato Grosso Gilberto Cattani (PL), foi morta a tiros no interior do Estado ontem, 19. O crime ocorreu em Nova Mutum, que fica a 240 quilômetros da capital Cuiabá. A Polícia Civil mato-grossense trabalha com a hipótese de feminicídio. A empresária tinha 26 anos e trabalhava no setor de queijos artesanais. Ela deixa dois filhos. De acordo com a Polícia Civil de Mato Grosso, o corpo dela foi encontrado na localidade de Pontal do Marape, onde vive a família Cattani, e tinha marcas de tiros. A Polícia Civil está ouvindo Romero Xavier. Os dois estavam em processo de separação. Ele não é tratado, por ora, como suspeito de ter cometido o crime, informou a corporação.

(Agência Estado)