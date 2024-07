Da hóstia em sangue à beatificação

Nascido em 1844, Padre Cícero Romão Batista ordenou-se padre em 1870, no Seminário da Prainha, em Fortaleza. Em 1872 chega à Juazeiro, à época um pequeno povoado do município do Crato.

No entanto, a relação entre Padre Cícero e a Igreja Católica foi rompida anos depois de sua nomeação como sacerdote. Em 1º de março de 1889, uma hóstia teria se transformado em sangue na boca de Maria de Araújo, uma mulher pobre da região, que foi acolhida pelo padre.

O fato acabou se espalhando e não foi bem aceito pela Igreja, que em 1891 proibiu Cícero Romão Batista de exercer suas funções como sacerdote. Ele chegou a ir ao Vaticano, para pedir absolvição ao papa Leão XIII.

Ele foi reabilitado anos depois pelo Vaticano. Atualmente, Padre Cícero está em processo de beatificação e pode tornar-se um santo reconhecido pela Cúria Romana. (Carlos Viana)