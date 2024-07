Tela azul e o colapso tecnológico

Foto: o povo capa

A capa do O POVO do último sábado, 20, assinada pelo designer Gil Dicelli, retrata a tela que amanheceu em computadores pelo mundo no dia 19 de julho de 2024. A chamada "tela azul da morte" - jargão tecnológico usado quando o sistema operacional Windows trava - foi símbolo imagético do apagão cibernético, causado por uma atualização de segurança que não foi devidamente testada pela empresa terceirizada CrowdStrike nos servidores da Microsoft, o que resultou no colapso de diversos serviços. Estados Unidos e Europa especialmente sofreram os maiores danos. No Brasil, os efeitos foram em menor escala.