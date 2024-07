Com celebração de padre Marcelo Rossi, último dia de Halleluya bate recordes

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-07-2024: Encerramento do Halleluya com missa do padre Marcelo Rossi. CEU (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Após cinco dias de programação intensa, o Festival Halleluya encerra a edição de 2024 neste domingo, 21. Realizado no Condomínio Espiritual Uirapuru (Ceu), no bairro Castelão, o evento religioso reúne uma multidão de fiéis das mais diversas idades e localidades para celebrar a fé.

“Eu sinto cada vez mais a presença de Deus em mim. O Halleluya não é só um momento que a gente encontra com Deus, mas também de conexão com você mesmo”, comenta Beatriz Morais. Com 14 anos, a jovem detalha que participa do evento desde criança e que este ano a participação do padre Marcelo Rossi foi um dos destaques da edição.

Na programação iniciada por volta das 18 horas, a celebração eucarística foi presidida pelo padre Marcelo Rossi. Grande nome do catolicismo em todo o Brasil, esta é a primeira vez que o sacerdote participa presencialmente do evento na Capital.

Em 2020, durante a pandemia de covid-19, o padre participou do Festival Halleluya que foi realizado no formato on-line. No palco, Marcelo Rossi afirmou que participará das edições futuras: “Vim esse ano e, se me convidarem no próximo ano, eu virei de novo”.

Apresentando os padres cearenses que estavam presentes, Rossi aproveitou para cantar músicas consagradas entre o público, como “Noites Traiçoeiras”, sua composição, “Terra Seca”, de Judson Oliveira, e “Eu seguirei”, do frei Gilson, que esteve no Festival no sábado, 20.

Festival Halleluya 2024 bate recordes de público e donativos

Chegando a 26ª edição este ano, o Festival Halleluya bateu recorde de público ao ultrapassar os números do evento ocorrido em 2023. Segundo informações dadas por Fábio Lima, um dos organizadores do evento, este ano, a média de público rotativo – aqueles que entram e saem a todo momento – bateu 200 mil pessoas por noite, distribuídas pelos cinco dias de programação.

“O nosso grande diferencial esse ano foi o sábado e o domingo. O padre Fábio de Melo já tem a tradição de vir ao Festival, então já era esperado esse recorde de público no sábado. Então, esse ano a sinalização de caravanas vindas de todo o Nordeste foi muito maior que a do ano passado”, disse ao detalhar que os visitantes mais presentes nesta edição são do Rio Grande do Norte e da Paraíba.

O organizador acrescenta: “Também podemos considerar este domingo, com a presença do padre Marcelo Rossi, como o maior domingo da história do Halleluya”.

“Está muito organizado e maravilhoso! O Halleluya é um momento de renovar a nossa fé, o nosso espírito e de nos fortalecer. Hoje em dia o mundo está precisando muito disso, de reacender sua fé… E aqui é isso, é ir em busca de coisas boas”, comenta Helena Silva, que saiu de Cascavel, RMF, para participar do último dia do Festival.

Aberto desde o primeiro dia do evento, o stand montado pelo Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) no Ceu recebeu diversas doações de sangue do público que passou pelo Festival. Ainda conforme Fábio Lima, no sábado, 20, as bolsas de sangue ultrapassaram a marca do ano passado, um total de 944, e prevê que após a noite deste domingo, 21, as doações passem de mil.

Também arrecadando doações de alimentos, até a noite do sábado foi batido a marca de sete toneladas de alimentos não perecíveis doados durante o Halleluya 2024. Fábio antecipa que a meta de 10 toneladas seja batida no último dia de programação.

Com reforço na segurança e bem-estar do público, o evento contou com o apoio de policiais, guardas municipais, além de segurança particular e corpo de bombeiros. Um dos pontos desfavoráveis notados pelos presentes foram os bloqueios feitos pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), fechando a entrada para o Ceu, causando congestionamento que chegou à avenida Borges de Melo, no Parreão.



(Com informações da repórter Gabriela Monteiro)