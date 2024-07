Morre ator Iran Lima, da ‘Escolinha do Professor Raimundo’, aos 88 anos

Foto: Reprodução/Instagram @iran_lima_rj Ator, diretor e humorista, Iran Lima interpretou Seu Candinho Manso, na "Escola do Professor Raimundo"

O ator e humorista Iran Lima morreu na manhã deste domingo, 21, aos 88 anos de idade. A informação foi confirmada pela família do artista ao g1 Rio de Janeiro.

Conforme o veículo, Iran estava internado desde quinta-feira, 18, no Hospital da Unimed do Rio de Janeiro, devido a um aneurisma abdominal.

Segundo os familiares do carioca, Iran havia sido diagnosticado com a doença que provoca dilatação da aorta recentemente e precisou ser hospitalizado devido a complicações do aneurisma.

Ator, diretor e humorista, Iran Lima ganhou reconhecimento da televisão nacional ao interpretar Seu Candinho Manso, personagem “Escola do Professor Raimundo” (1970), da Globo.

Na Record, chegou a participar da “Escolinha do Gugu” (2011). Como diretor, chegou a contribuir para “Os Trapalhões” e o “Programa do Jô”.