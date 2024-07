Mulher é presa suspeita de aplicar golpe do "Pix falso" em loja em Juazeiro do Norte

Foto: PCCE Suspeita de aplicar golpe do Pix falso levou R$ 5 mil em produtos de beleza de loja, em Juazeiro do Norte

Uma mulher de 20 anos foi presa em flagrante na cidade de Juazeiro do Norte, no Cariri. A jovem é suspeita de praticar crime de estelionato contra uma loja de cosméticos.

Conforme a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), ela aplicou o golpe do "Pix falso" e levou R$ 5 mil em produtos de beleza do estabelecimento.

A responsável pela loja procurou a Delegacia Regional do Crato após perceber que não recebeu o valor supostamente repassado pela cliente por Pix. Os policiais localizaram a suspeita, que estava em posse dos produtos.

A mulher chegou a levar da loja bases, paletas de sombra, esponjas e pincéis de maquiagem, sabonetes faciais, cílios postiços, entre outras mercadorias. A Polícia deve continuar investigando se a suspeita realizou outros golpes do tipo em estabelecimentos da região.

