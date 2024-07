Três meses após desabamento de teto, posto da PRE em Aquiraz ainda está sem cobertura

Foto: Matheus Souza/ especial para O POVO POSTO da Polícia Rodoviária Estadual em Aquiraz continua sem teto

O posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) em Aquiraz, na CE-040, continua sem cobertura quase três meses após desabamento do teto. A unidade fica localizada na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O teto desmoronou no último 27 de março devido às fortes chuvas e ventos na região.

Com o desabamento, a rotina dos agentes na unidade mudou e não há abrigo para se protegerem do sol. O POVO esteve na terça-feira passada, 16 de julho, e apurou que antes havia, na parte superior do prédio, um espaço para descanso nos turnos de 24 horas. Sem o local para repouso, as escalas dos policiais foram alteradas para 12 horas, conforme eles.

De acordo com os agentes, o andar de cima do posto teve a fiação danificada e, quando chove, a água invade a estrutura. Sem o teto, o ambiente também passou a apresentar infiltrações. O prédio tinha passado por uma reforma cerca de um mês antes do desabamento.

Em dias chuvosos, os agentes da PRE suspendem as atividades. Eles disseram que a cobertura permitia realizar as ações mesmo sob chuva.

Em nota, o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) informou que a licitação para reformar a estrutura está em fase avançada juntamente com a Superintendência de Obras Públicas (SOP).

O Detran-CE também destacou que medidas para a manutenção dos serviços no local foram adotadas. "Os prazos finais dependem do próprio processo de licitação junto à Comissão Central de Licitação da PGE", completa.



Procurada, a Polícia Militar do Ceará (PMCE), responsável pela comunicação da PRE, informou que o posto está desativado enquanto a reforma é concluída e a segurança do local é realizada por uma viatura, 24 horas por dia.

A informação sobre a data da desativação não foi repassada até a publicação da matéria.