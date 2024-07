Riaimundo Padilha lança livro

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 23-07-2024: Lançamento do livro de Raimundo Padilha. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

Foi lançado na noite de ontem, 23, o livro "Contações das minhas memórias", do economista Raimundo Padilha, fundador e ex-presidente da Bolsa de Valores do Ceará. O evento reuniu diversos convidados no auditório da antiga Bolsa de Valores, no Centro de Fortaleza. Os prefácios da obra foram escritos pela jornalista Luciana Dummar, presidente institucional e publisher do Grupo de Comunicação O POVO, e pelo economista Gonzaga Mota, ex-governador do Ceará. Raimundo Padilha fez parte, em 1962, da equipe que elaborou o Plameg, o Plano de Metas do Governo Virgílio Távora, e presidiu a Bolsa por 28 anos.