Acusado de criar fakes para obter ‘nude’ de mulher e ameaçá-la é preso em Fortaleza

Foto: divulgação/PCCE INVESTIGAÇÃO foi realizada pelo 5º Distrito Policial

Um homem foi preso preventivamente nessa quarta-feira, 24, no bairro Jardim Iracema, em Fortaleza, após virar réu em uma ação penal em que é acusado de criar fakes para obter imagens íntimas de uma mulher e, em seguida, ameaçá-la e tentar ter relações sexuais com ela. Além desse caso, Jesimar Bezerra da Cruz, de 41 anos, teria vitimado cerca de 12 mulheres, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Conforme denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE), as investigações tiveram início em outubro de 2021, quando uma mulher procurou o 5º Distrito Policial (5º DP) para relatar o recebimento de mensagens ofensivas por meio de sua conta na rede social Instagram. O perfil que a contatou dizia ter visto fotos íntimas dela, tendo enviado e, em seguida, apagado o material.

A vítima contou que trabalhava como modelo e, em setembro de 2021, uma pessoa a procurou pelo Instagram dizendo estar interessada em contratá-la para divulgar um estúdio de bronzeamento artificial.

O próprio perfil do suposto spa, instantes depois, a contactou, oferecendo a ela o pagamento de um salário mínimo para o trabalho. O suposto estabelecimento pediu fotos dela de biquíni e, depois, fotos dela nua.

Apesar do estranhamento inicial, a vítima enviou as fotos, após a justificativa de que as imagens serviriam para os encaixes das fitas do bronzeamento no corpo dela. A partir disso, diversos perfis desconhecidos passaram a enviar mensagens à modelo. Havia, inclusive, uma conta que ameaçava de estupro ela e a irmã, um adolescente.

Uma outra conta também entrou em contato com ela, dizendo ter passado por uma situação parecida e que havia contratado um “hacker” para derrubar os perfis que divulgaram as fotos íntimas dela. Em troca, o tal hacker exigia que a vítima mantivesse relações sexuais com ele. A denunciante, porém, disse ter tido medo e que, por isso, não continuou mantendo contato com o tal perfil.

As investigações relacionaram Jesimar aos perfis que abordaram a vítima. Conforme o MPCE, o acusado valeu-se de cerca de 32 celulares e 26 e-mails de recuperação para criar as contas falsas.

Além disso, relatório de uma empresa de telefonia descreveu que o acusado utilizou 880 terminais telefônicos vinculados ao IMEI do celular usado para criar a conta que inicialmente abordou a vítima.

“Diante do que foi narrados, restam suficientes os indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes de injúria cometida através das redes sociais, de ameaça, de perseguição, de violência psicológica contra a mulher, tentativa de importunação sexual, de divulgação de cena de nudez e de falsidade ideológica, notadamente pelas declarações da vítima, bem como por todo o abundante acervo documental elaborado pela equipe policial”, afirma a denúncia do MPCE, assinada pela promotora Candice Lucena Dutra de Almeida.

Antes de ser preso, Jesimar já havia sido alvo de mandado de busca e apreensão, ocasião em que foi conduzido a delegacia para prestar depoimento. Ele usou do direito de permanecer calado, embora tenha confessado que já era réu por um caso de extorsão contra uma adolescente em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza).

“Registre-se que encontra-se em andamento investigação policial contra Jesimar Bezerra da Cruz por envolvimento na divulgação de conteúdo sexual de crianças e adolescentes, procedimento em curso na DCECA (Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente) e, de acordo com o relatório (…), teria utilizado cerca de 55 perfis falsos, 45 contas de e-mails e 31 linhas telefônicas para a prática dos delitos”, também afirmou o MPCE.

A denúncia foi ofertada no último dia 9 de julho e a Justiça recebeu a peça nessa terça-feira, 23, ocasião em que também decretou a prisão preventiva de Jesimar. Ele tem 10 dias para apresentar resposta à acusação.

“A Polícia Civil do Estado do Ceará seguirá com as investigações em andamento com o objetivo de identificar outras pessoas que tenham sido vítimas do suspeito”, informou a SSPDS.